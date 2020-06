Reabertura da academia

A academia Cia Athletica, do BarraShoppingSul, de Porto Alegre, prepara sua reabertura para esta sexta-feira. É a primeira entre as 17 unidades da rede e a fará seguindo as recomendações da Acad, baseadas nas orientações do Ministério da Saúde e da OMS. A academia estará equipada com dispositivo para limpeza de calçados na entrada. Serão três carpetes para higienização, desinfecção e secagem. Além disso, ela integrou ao sistema CiaSoft a tecnologia de reconhecimento facial para o ingresso de colaboradores e alunos em substituição ao leitor digital com vistas a aumentar a velocidade e segurança. Catorze totens de álcool em gel estarão disponíveis para os frequentadores, com comando de sensor das mãos. E três monitores na entrada controlarão o acesso e a ocupação da academia. A principal premissa do retorno é a segurança dos alunos e colaboradores.

Hotel para namorados

O Hotel Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, preparou uma programação especial para proporcionar ambiente romântico aos frequentadores sem sair da Capital para o Dia dos Namorados. Ele tem ampla área verde com diversas trilhas e opera com ocupação reduzida para evitar aglomerações. Além da pensão completa, um jantar com cardápio especial será oferecido na noite do dia 12. Os valores podem ser consultados no seu site e também feitas as reservas.

Moedas próprias voltam

A rede Bourbon Shopping e o Moinhos Shopping retomaram a campanha das moedas próprias Bourbs e Mills, que irão sortear nos meses de junho, julho e agosto 108 cartões com créditos para compras em lojas dos empreendimentos, totalizando R$ 380 mil em prêmios. Os sorteados terão até um ano para usar os créditos nas lojas dos shoppings participantes. As operações participantes atuam nos setores de vestuário e calçados, cuidados pessoais, materiais escolares e de escritório, e alimentação.

Drive-thru na Festa de Santo Antônio

Em 107 anos de história, pela primeira vez, a Festa de Santo Antônio não irá distribuir o pão abençoado devido à pandemia, uma das festas religiosas mais tradicionais da capital. Mas a igreja da rua Luís de Camões no Partenon, em Porto Alegre, montou um esquema especial para que as famílias não fiquem sem ele. No dia 13, neste sábado, às 14h 30m|, haverá uma bênção especial do pão dentro dos carros que passarem em frente à porta da Igreja. Antes disso, às 8h 30m do mesmo dia será celebrada missa, transmitida pelo facebook da Paróquia e presença limitada a 30 pessoas na igreja. E uma hora depois, às 9h 30m, acontecerá a visita da imagem de Santo Antônio em carro aberto pelas ruas do bairro, abençoando as residências, tudo segundo as normas decretadas pela prefeitura da cidade. Às 18h haverá outra missa transmitida pelo Facebook. Já o almoço do domingo será pelo sistema pegue e leve.