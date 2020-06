Teleassistência na pandemia

A gaúcha Tecnosenior registrou crescimento de 286% na busca por suas soluções de teleassistência, entre março e abril deste ano sobre igual período de 2019. A empresa atribui este aumento ao isolamento social e à atenção das famílias com a saúde de quem está sozinho em casa, de modo especial idosos. Entre as soluções de teleassistência da Tecnosenior está o Vidafone, usado como pulseira ou pingente junto ao corpo, além de um console conectado na linha telefônica. Quando o botão SOS é acionado no dispositivo ou no console, é gerada uma chamada com a central de atendimento 24 horas da empresa., agilizando o socorro e a preservação da vida.

Movimento da Amcham

O Movimento Soma da Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham ) reuniu em um mês do lançamento da sua plataforma do bem mais de 124 projetos, no valor de R$ 661 milhões em doações financeiras e de produtos e serviços, além de ações de empresas. Seu principal diferencial é unir setores públicos e privados na construção de soluções ágeis de combate ao Covid-19.

Novo supermercado

Com 30 anos de experiência atacadista, o Prass Super e Atacado abre suas portas no Urban Center Conventos, de Lajeado, na próxima sexta-feira, investimento de R$ 7 milhões, em prédio de 2 mil metros quadrados e área de 4,7 mil de terreno, localizada em fácil acesso tanto pela BR-386 quanto pela RS-421. A inauguração ocorrerá sem aglomerações, seguindo as orientações do governo municipal.

Avaliação da Unimed

A Unimed foi vista como uma das marcas de melhor reputação pelo público no combate à Covid-19, reconhecimento feito por avaliações das consultorias Reptrak Company, Innovation Center e HSR Specialists Researchers. As análises consideraram a excelência das empresas em ações de cidadania e de prevenção para atender pacientes infectados pelo coronavírus, testar casos suspeitos, garantir apoio a profissionais da linha de frente e assistir a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social.

A importação de testes da China

Atuando em infraestrutura e tecnologia, com larga expertise na importação, a RB DATA de Porto Alegre aliou-se à Seal Telecom no combate à pandemia da covid-19 para adquirir o teste rápido da China, com preço bastante abaixo do mercado. Ela traz o material em lotes de 500 mil unidades, o mínimo disponibilizado por operação, sendo necessário compor uma demanda de pedidos para viabilizar quantidades inferiores. E destinará parte do valor das vendas ao Brothers in Arms, força-tarefa criada por empresários gaúchos para facilitar doações, de corporações ou pessoas, de quaisquer materiais e/ou equipamentos destinados ao uso de profissionais de saúde atuando na linha de frente dos hospitais.