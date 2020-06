Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Tintas Renner by PPG se junta à Associação Brasileira de Pintores Profissionais (Abrapp), ao movimento Brasil por um Pintor Melhor e a outras marcas do setor no projeto Cores Solidárias, que irá auxiliar os pintores com R$ 150,00 durante o período de isolamento social. A quantia será doada só uma vez para cada profissional, sendo creditada em um cartão de vale alimentação. A ação, que tem por mote "entre também nessa", estimula que outras companhias possam se conectar a essa ideia e auxiliar uma classe fortemente atingida pelos efeitos da pandemia por serem profissionais autônomos, segundo o diretor Guilherme Mendes.

Web de alta velocidade

A Oi lançou um novo serviço de internet por fibra ótica com 400 Mega de velocidade de download e 200 Mega de upload, em 112 cidades de todas as regiões do país. É para um público que utiliza aplicações que demandam um serviço de internet de altíssima velocidade, como streaming de vídeo ou serviços que necessitam de alta performance de upload como games.

Mercopar em outubro

Uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina, a Mercopar está confirmada para os dias 6, 7 e 8 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Até lá, as restrições de circulação de pessoas já terão sido flexibilizadas, em paralelo à retomada das atividades econômicas, acredita o diretor-superintendente André Vanoni de Godoy.

Dia dos Namorados

Após destinar 10% do valor líquido de todas as suas vendas do Dia das Mães ao Asilo Padre Cacique, a Safira de Porto Alegre lança uma nova campanha para o Dia dos Namorados. Para cada compra realizada tanto nas lojas físicas como no site, ela doará uma máscara a entidades carentes, na expectativa de doar 1 mil unidades com a reabertura dos pontos de venda. Mas a empresa já se antecipou e doou 500 ao Pão dos Pobres, Cozinheiros do Bem, Lar Esperança, CRAS e SPAAN.

A retomada gradual do turismo

A retomada gradual do turismo no segundo semestre conforme previsões do mercado está levando o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, na Baía de Ganchos (SC), a atualizar sua cartilha de protocolos de segurança e sanitização para reabrir as portas aos hóspedes a partir do dia 1 de agosto. E neste ponto sua aposta coincide com a avaliação do setor de que a opção inicial se dará nos destinos domésticos e de curta distância. O Ponta dos Ganchos possui número restrito de acomodações, distanciadas uma das outras - fator considerado na busca por viagens. Outras práticas se unem aos já conhecidos critérios de sanitização, como o uso de máscaras, o espaçamento entre as mesas do restaurante e a completa higienização dos veículos que fazem o transfer.