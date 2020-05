A vez da adaptabilidade

A palavra da vez é a adaptabilidade. A partir de agora, não vão ser os mais fortes que irão sobreviver, serão os que se adaptam, de forma mais rápida - é a visão que tem do pós-coronavírus o empresário Clóvis Tramontina, que participou de um podcast, do escritório de advocacia Dupont Spiller, de Bento Gonçalves, junto com o consultor de negócios Luís Oselame. "Estamos vivendo a 3ª Guerra Mundial com um inimigo invisível que mata bandido e mocinho. Mas, se o mundo ficou melhor depois das demais guerras, então deve ficar melhor depois desta. Igual, certamente, não será. O fevereiro de 2020 não existirá mais, esqueçam. Teremos outro fevereiro. Estou impressionado com a quantidade de coisas que a gente fazia e percebemos, agora, que não precisamos fazer."

A opção Hotel Office

A Intercity Hotels apresenta uma novidade para quem precisa de conforto com infraestrutura para trabalhar. É o Hotel Office com tarifas promocionais, para uso de apartamentos silenciosos de quatro a oito horas. Além de ambientes higienizados, o cliente terá mesa de trabalho, Wi-Fi de alta velocidade, room service e acesso à impressora e scanner da recepção da unidade. Na capital gaúcha, a opção está disponível nas unidades Intercity Porto Alegre e Piazza Navona by Intercity.

Crescimento na crise

No momento em que muitas empresas estão fechando ou encolhendo, a clínica odontológica Sorrifácil, de São Leopoldo, inaugurou, nesta semana, uma unidade em Gravataí, com a previsão de crescer 25% neste ano. Ao todo, a rede já tem mais de 100 unidades, espalhadas entre 11 estados brasileiros e uma em Montevidéu, no Uruguai.

A retomada na Capital

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., fala, às 11h de hoje, na segunda reunião-almoço virtual da Câmara Brasil-Alemanha do RS sobre a retomada das atividades econômicas da Capital, o impacto da pandemia e as perspectivas para os próximos meses. É em webinar aberto e gratuito pela plataforma Zoom.

Vinho reserva do Vale de São Francisco

A Vinícola Miolo, do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, está lançando um novo vinho Reserva com nova roupagem da garrafa. É o Miolo Reserva Syrah, safra 2018, elaborado no Vale de São Francisco, único com uvas cultivadas nos vinhedos próprios da vinícola Terranova, na Bahia. Ele se acrescenta a outros oito rótulos da Linha Reserva, sendo cinco tintos (Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot, Tannat e Pinot Noir) e três brancos (Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon Blanc), produzidos na vinícola Seival Estate, Campanha Meridional do RS. Com a troca da roupagem, essa linha também incorpora no contrarrótulo o selo da The Vegan Society, que certifica os produtos como 100% veganos e livres de alergênicos, um diferencial da marca.