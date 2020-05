Tutorial para a Covid-19

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), o Instituto Carlos Chagas e a Estácio produziram um tutorial oficial gratuito de condutas para capacitar e orientar profissionais de saúde no combate à Covid-19. É o primeiro chancelado por um Conselho de Medicina e está disponível para profissionais de saúde de todo o Brasil no canal da Estácio no Youtube. Inicialmente foram produzidas 10 aulas com temas sobre a doença, consolidando as melhores evidências encontradas e publicadas em estudos internacionais até aqui e adequando os protocolos e práticas médicas à realidade. Professores e profissionais especializados gravaram aulas teóricas e práticas, sobre o diagnóstico, desenvolvimento da doença e casos mais graves de internação e intubação. Os procedimentos práticos foram gravados com robôs e simuladores no Centro de Simulação Realística do curso de Medicina da Estácio.

A retomada do turismo

Como as agências de viagens devem enfrentar o novo normal? Quais as medidas para a reconstrução do turismo brasileiro? Quem responde a essas e outras dúvidas às 19h de hoje no Instagram @festurisgramado é a convidada da Festuris, Magda Nassar, presidente da ABAV Nacional,

Novos queijos italianos

A RAR, empresa fundada por Raul Anselmo Randon, em Vacaria, lança no mercado nos próximos meses dois novos queijos, tipo provolone, da italiana Zanetti, com o selo RAR Importados. É o Provolone Mandarino e Gigantino. Segundo o diretor-superintendente Sérgio Martins Barbosa, eles se acrescentam a outros quatro da mesma empresa: Grana Padano, Pecorino Romano, Parmigiano Reggiano e Parmesano.

A parceria de produtoras

A multipremiada produtora gaúcha Mythago firmou parceria com a Fauna, de São Paulo. Seu primeiro trabalho será feito totalmente de forma remota para o Banrisul e terá a direção de Fernando Nectoux, gaúcho que mora na capital paulista. A Fauna tem esse nome porque remete à multiplicidade de seus diretores de cena que, além da publicidade, transitam pela música, foto e artes visuais.

Vendas da Panvel crescem 11,4%

O Grupo Dimed, dono da rede de farmácias Panvel, da distribuidora Dimed e do Laboratório Lifar, registrou receita bruta total de R$ 730 milhões no 1º trimestre deste ano, superando em 8,5% o resultado de igual período de 2019. A operação de varejo obteve o faturamento de R$ 650,5 milhões, 11,4% a mais na mesma comparação, com destaque para o forte crescimento de 120% das vendas pelos canais digitais agora no mês de março, em parte já reflexo dos efeitos da pandemia da Covid-19. O lucro antes do Imposto de Renda foi de R$ 21,6 milhões e o lucro líquido de R$ 16,4 milhões, apresentando um crescimento de 9,6% em relação a igual período de 2019.