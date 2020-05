A queda de 9,1% na produção industrial em março, segundo o IBGE, é mais uma prova de que a crise gerada pelo novo coronavírus não se resolverá logo ali em frente. Cristiano Kalkmann, sócio da Rebuild, consultoria que atua na área jurídica, econômica e de reestruturação de empresas com sede em Porto Alegre, alerta para cinco sinais que evidenciam que a recuperação judicial é o caminho mais assertivo para uma empresa neste momento: piora sistêmica dos resultados, geração de caixa insuficiente, dificuldade em manter o nível de crédito, incapacidade de renegociação de dívidas, inadimplência. O especialista alerta que esses sintomas precisam ser analisados em conjunto, e não isoladamente.

O projeto (Re)pense

Apesar de nebuloso, o atual momento já proporcionou inúmeras mudanças à sociedade. Pensando nisso, a indústria do plástico desenvolveu um projeto novo, o (Re)pense. Ele pretende promover, além de uma nova perspectiva de conhecimento, a reflexão sobre antigas práticas e ideias. Seu lançamento será às 11h desta segunda-feira, Dia da Indústria, pelos presidentes do Sinplast-RS, Gerson Haas, e da Abiplast, José Ricardo Roriz Coelho, através do Instagram @repenseprojeto.

Cardápio para gatos

Já está no mercado o novo cardápio da fábrica de rações Nutrire, de Garibaldi. É o Birbo na opção de peru para gatos adultos e o novo produto Birbo para gatos filhotes. Além disso, nos alimentos para cães filhotes e para raças pequenas foram incluídos nuggets recheados na receita. Mais: os alimentos passam a ter 30% de proteína, um aumento de 2%.

Um maior otimismo

Depois dos primeiros impactos do coronavírus, A Cooperativa Vinícola Garibaldi está voltando ao que julga ser uma nova normalidade. As perdas já começaram a diminuir, de acordo com o presidente, Oscar Ló. "Em março, houve redução de 30%, as pessoas deram preferência aos alimentos e a itens de higiene, mas, em abril, esse número foi de 20%, ou seja, alcançamos 80% da meta. Já percebemos o mercado mais otimista", comentou.

Rede Vipal nacional solidária

A Vipal Borrachas, juntamente com empresas de reforma de pneus, parceiras em vários estados brasileiros, promoveu, durante os meses de março, abril e maio, a Rede Vipal Solidária. O projeto ofereceu apoio aos caminhoneiros em 23 cidades ao longo das rodovias de norte a sul do Brasil. Foram distribuídas 1.291 refeições, 955 kits de higiene e 1.247 frascos de álcool gel. A ideia foi apoiar os motoristas profissionais de forma a minimizar as dificuldades encontradas nas estradas quanto à alimentação, à higiene pessoal e aos cuidados com a saúde. Cada reformador definiu de que forma poderia ajudar e atender os motoristas, enquanto a Vipal arcou com os custos operacionais.