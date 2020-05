Emissão de cestas digitais

A Ticket se uniu a diversas instituições para distribuição de cestas básicas digitais no País, assumindo todo o custo operacional (emissão, entrega às instituições, fabricação e impressão dos cartões / plásticos e isenção de taxa administrativa) para viabilizar a entrega dos cartões com uma operação rápida, digital e eficiente, em apoio a iniciativas. No Rio Grande do Sul, a marca foi responsável pela emissão de 100 cestas básicas digitais para doações a comunidades carentes pela ONG Mulher em Construção. O socorro dá poder de compra às famílias mais necessitadas e também favorece os comércios locais nesse momento de crise provocada pela pandemia por Covid-19.

Escolha de produtos

A cesta digital permite às famílias escolherem os produtos adequados à sua realidade, em lugar de itens pré-definidos, segundo o diretor-geral da Ticket, Felipe Gomes. Isso facilita também a dinâmica das doações, uma vez que elimina a necessidade de compra, estocagem e distribuição dos itens, além de estimular o comércio local, apoiando os pequenos comerciantes.

Sopas e caldos

Também a cafeteria e sorveteria Bomba Royal, no centro de Porto Alegre, teve que se adaptar à nova realidade e passou a atender por meio de take way, em que os clientes pedem e buscam, e pelo delivery, na plataforma iFood. Ao mesmo, incrementou o cardápio com sopas e caldo, opções para o inverno, mas já aproveitando o frio do outono.

Doação de leite

Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa entregou na manhã desta terça-feira duas cargas de leite ao Banco de Alimentos do RS, somando cerca de 25,9 mil litros doados por mais de 500 produtores associados.

Proteção de dados

A Associação Comercial de Porto Alegre promove amanhã, a partir das 12h 30m, o Primeiro Bom Dia Associado Online, com a advogada Ana Cláudia Redecker e o consultor Gustavo Rocha. Eles falarão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Facebook @AssociacaoComercialDePOA.

Doces para profissionais da saúde

A Bom Princípio Alimentos, de Tupandi, realizou a entrega de 6 mil unidades de doces para profissionais de saúde em hospitais da capital e do interior. Esta já é a segunda etapa da ação beneficente que começou ainda em abril, perto da Páscoa. Foram contemplados os hospitais Santa Casa, Moinhos de Vento, Mãe de Deus e o Clínicas, em Porto Alegre. No interior, o hospital Tacchini, de Bento Gonçalves e a UPA de Bom Princípio. Os produtos distribuídos integram a nova linha de cremes de avelã da empresa. E trazem nos rótulos sentimentos como amor, gratidão, felicidade, alegria e coragem. A decisão de direcionar os produtos a quem está na linha de frente no combate ao coronavírus, partiu dos próprios colaboradores da empresa.