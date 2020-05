Valorizar a produção nacional

Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do RS (Ajorsul) está em campanha de valorização dos produtos fabricados no Brasil. É para fortalecer a economia de seus negócios e preservar os milhares de empregos gerados na indústria e comércio locais. Inicialmente, foi feito um vídeo institucional que já roda nas suas plataformas e divulgado junto a todos os associados. Além disso, um outro vídeo será veiculado esta semana com depoimentos de empresários. A entidade disponibiliza ainda através de link os materiais para serem reproduzidos nos sites e redes sociais dos associados.

Curso de Medicina

A Univates abriu nesta segunda-feira as inscrições para o processo seletivo do curso de medicina para o segundo semestre deste ano, que podem ser feitas até 5 de junho. São oferecidas 35 vagas. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado a prova do Enem entre 2015 e 2019.

Sensor para febres

Os 29 shopping centers operados no Brasil pelo grupo BrMalls vai instalar 52 câmeras com sensor infravermelho, vindas da China, para medir a temperatura corporal. O equipamento pode identificar ao mesmo tempo se uma ou mais pessoas estão com febre, um dos sintomas da covid-19. A ideia é que cada shopping disponha de pelo menos três. O sistema foi desenvolvido pela gigante tecnológica Baidu e usado inicialmente em aeroportos da Ásia e agora os sensores já estão também em ferrovias e áreas públicas.

Alimentos do BIG

Grupo BIG iniciou ontem a entrega de 100 toneladas de alimentos a comunidades vulneráveis do RS próximas de suas lojas, através do Banco de Alimentos de Porto Alegre. É parte do projeto, que objetiva incentivar e recolher as doações feitas por clientes e pelos mais de 50 mil colaboradores da empresa.

Cestas Vialaser

Referência em depilação a laser no Brasil, a Vialaser entregou na semana passada 250 cestas de alimentos na Rede de Banco de Alimentos do RS. A iniciativa envolveu todos os setores da empresa. Mais de 150 colaboradores doaram parte do salário para contribuir. Além disso, a empresa está destinando parte das vendas realizadas desde o início da quarentena para comprar os alimentos, que estão sendo enviados também a outras instituições nas capitais dos estados do Sul.

Cães farejadores

Cerca de 20 cães farejadores do Corpo de Bombeiros e da polícia francesa, especializados em detectar explosivos ou drogas, foram treinados para identificar a presença do coronavírus no suor de pacientes com a Covid-19. Os primeiros resultados surpreenderam o coordenador, o professor Dominique Granjean. Em algumas sessões, os resultados foram 100% positivos. O estudo deve fornecer resultados conclusivos em 10 dias. Testes semelhantes começam a ser feitos também no Reino Unido.

Tendências de arquitetura e design

Tendências e inspirações da arquitetura e design já têm data para sua apresentação em Novo Hamburgo. A Mostra Glass House Design 2020 será de 19 de setembro a 4 de outubro, reunindo ambientes projetados com exclusividade para o evento e assinados por arquitetos e designers renomados da região. Já a Mostra Glass Home 2021 está marcada para os dias 6 de março a 18 de abril de 2021, no tradicional casarão da rua Joaquim Nabuco, em Novo Hamburgo, datado de 1938, e completamente transformado para receber as principais tendências da arquitetura. Todos os ambientes são transformados a partir de projetos assinados por profissionais de renome nos cenários nacional e internacional, buscando valorizar a arquitetura original do casarão.