Ônibus no pós-pandemia

O pós-pandemia já movimenta o pessoal do transporte intermunicipal. A estratégia da Planalto, hoje com redução de 85% na demanda, é crédito com desconto. Para trazer os passageiros de volta ao ônibus, a empresa criou o Muvicard, cartão de crédito próprio, que libera, sem qualquer consulta, R$ 450,00 para aquisição de bilhetes com o primeiro pagamento 30 dias após a compra ou parcelado em até três vezes. Mais: as passagens promocionais valem para qualquer dia da semana, inclusive em feriados. Cartão e bilhetes podem ser adquiridos pelo site muviflex.com.br.

Presilha na máscara

A Metalúrgica Rovaris, de Caxias do Sul desenvolveu, neste período de crise, um novo produto para ser utilizado junto às máscaras. É uma presilha, que une os elásticos das máscaras atrás da cabeça, aliviando a pressão sobre a orelha após o uso contínuo e gerando mais conforto. Ela já foi distribuída em doação ao Hospital Geral da cidade e ao projeto Engenharia Solidária, que ajuda ONGs de proteção aos animais.

Doação de refeições

O restaurante Peppo Cucina, de Porto Alegre, integra, desde abril, a campanha Corrente do Bem. Idealizada pela rede Cozinheiros do Bem, a ação reverte cada venda realizada pelo restaurante em uma refeição doada para pessoas em situação de vulnerabilidade social da cidade. A primeira doação foi feita em 16 de abril, com a entrega de 130 marmitas. Agora, já são 869 refeições.

Novo curso on-line

Maior franquia independente do McDonald's no mundo, a Arcos Dourado começa, hoje, uma nova edição gratuita do curso sobre Desenvolvimento Sustentável pelo site https://trilhas.info/ds-em-foco.

Limpeza de banheiro

Cada país tem a sua maneira de implementar com sucesso medidas de prevenção contra a propagação da Covid-19. Em Jacarta, capital da Indonésia, há a imposição de sanções financeiras, mas também penas de prestação de serviços à comunidade, como limpar banheiros públicos. Além da faxina, os contraventores têm que vestir um colete com a inscrição do motivo da pena.

Do quintal de casa para a mesa

O Programa Mesa Brasil Sesc ampliou a campanha Pomar Solidário, que estimula gaúchos com horta ou pomar em casa a doarem o excedente para famílias que precisam de complementação alimentar. A iniciativa começou em Cachoeira do Sul, estendeu-se para Lajeado e Erechim, e, neste ano, para Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande e Ijuí. Só no Vale do Taquari e Rio Pardo, a campanha, que existe desde 2015, arrecadou, até o ano passado, 23,7 mil quilos de alimentos. A colheita pode ser feita pelo próprio proprietário ou por uma equipe do programa, e os alimentos são destinados a instituições sociais cadastradas que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.