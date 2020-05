Vinhos da Campanha Gaúcha

A Campanha Gaúcha acaba de conquistar a Indicação Geográfica (IG), na espécie Indicação de Procedência (IP) para vinhos finos brancos, rosados, tintos e espumantes. O INPI publicou a concessão no dia 5 deste mês em sua revista. A partir de agora, todos os produtores de vinhos dessa região que seguirem as normas contidas no regulamento de uso poderão utilizar a IG em seus produtos. Esta é a sétima IG para o segmento de vinhos no Brasil. O Vale dos Vinhedos, Monte Belo, Pinto Bandeira, Farroupilha, Flores da Cunha-Nova Pádua, todas do RS, e o Vale da Uva Goethe, de SC, são as outras. A IG reconhece o nome de um país, cidade ou região cujo produto ou serviço tem características específicas graças a seu meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Vantagens da indicação

Um vinho com a Indicação de Procedência revela que se trata de um produto típico daquela região, no caso, a mais quente e com menor volume de chuvas do Sul do Brasil, segundo a Embrapa, que faz divisa com a Argentina e o Uruguai. E que venceu uma série de exigências, reunidas pelo conselho regulador e comprovadas naquela safra.

Mulheres na sucessão

A CEO da Rede Swan Hotéis, Gabriela Schwan Poltronieri, participa, às 17h de hoje, do Webinar IS Conversas, realizado pelo Instituto Sucessor, que trabalha a sucessão familiar em empresas. Com ela estarão Ana Luiza Ferrão, da Gang; e Aline Eggers, da Fruki, além da psicóloga Mônica Böhme. É no link https://materiais.sucessor.com.br/inscricao-webinar-2.

Iguatemi com Você

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers lançou o projeto Iguatemi com Você. O objetivo é ajudar os clientes a enfrentarem a quarentena com conteúdos e dicas exclusivas, publicados no perfil do Instagram de alguns dos shoppings da rede. No RS, o Praia de Belas Shopping e o I Fashion Outlet Novo Hamburgo participam da ação.

Uma máscara no logo

O Grupo BIG redesenhou o seu logotipo para incluir uma máscara facial no tradicional "B" da marca. É para conscientizar as pessoas sobre a importância de se adotar o isolamento social e do uso da máscara como proteção.

Um novo serviço para saúde

O empresário gaúcho Diego Dani criou um serviço com mais de mil enfermeiros para atendimentos durante 24 horas por dia via aplicativo, chat, 0800 ou videochamadas. É o Ligue Saúde, que pretende ser uma alternativa para reduzir aglomerações e idas a hospitais. Com plano de R$ 19,90 por mês para o titular e mais três dependentes, ainda oferece até 60% de desconto em medicamentos nas farmácias cadastradas, seguro de acidentes pessoais e assistência funeral familiar. A plataforma presta serviço de saúde a distância para todo o País, usando tecnologia para garantir comodidade, segurança e agilidade.