Crescer sem se endividar

Mesmo com poucos ventos favoráveis, a rede de pizzarias gaúcha Oca de Savóia, que tem hoje 22 pontos de venda, projeta quase triplicar o número de franquias até o final deste ano, direcionado às regiões Sul e Sudeste. É que ela acaba de receber um investimento da aceleradora de franquias 300 Franchising. A expansão é focada em três modelos: lojas de rua, shoppings e express. No RS, ela planeja abrir 15 unidades. Em três anos, o plano é chegar a 300, no País. Em 2019, seu faturamento foi de R$ 15 milhões. Com o novo investimento, projeta triplicá-lo para R$ 45 milhões. Outro motivo de comemoração foram os resultados da primeira edição do projeto Bike Hunters, que marcou seu novo conceito de comunicação focado em responsabilidade social.

O mutirão de ciclistas

A Oca de Savoia convocou em novembro de 2019, com o apoio da Smile Flame, um mutirão de ciclistas voluntários para realizar uma grande entrega de cerca de 840 pizzas para 1.500 crianças, em 11 instituições porto-alegrenses que cuidam de pequenos em situação de vulnerabilidade. O mutirão deverá se repetir este ano ainda neste primeiro semestre.

Campeonatos de games

A Poa Geek Week chega neste final de semana à sua 2ª edição, reunindo os apaixonados pelo universo de games, tecnologia e entretenimento, no Centro de Eventos da Pucrs, em Porto Alegre, em espaço de 5 mil metros quadrados de exposição. Uma das atrações confirmadas é a PGW eSports Arena, onde acontecem campeonatos amadores de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LoL) e envolvem mais de R$ 5 mil em premiação.

Salão do Azeite de Oliva

Ao abrir a colheita da oliva no RS em Caçapava do Sul na semana passada, o presidente do Ibraoliva, Paulo Marchioretto, lançou o 1º Salão Brasileiro do Azeite de Oliva, de 23 a 25 de setembro em Bento Gonçalves. Mais de 30 marcas de azeite estarão reunidas em um estande coletivo dentro da Wine South America, Feira Internacional do Vinho. A propósito, "vinho e azeite se casam, são irmãs de solo, se desenvolvem no mesmo terroir", observa Marchioretto.

Exposição no Iguatemi

O Iguatemi Porto Alegre recebe nesta semana uma exposição inédita de dez cachorrinhos reproduzidos artesanalmente em crochê. Entre as peças, um Vira-Latas, um Labrador e um Galgo Italiano, da marca gaúcha Gato-Mia Crochetaria. A exposição dá início à 4ª edição do Love Pets, evento gratuito voltado aos animais de estimação, que ocorre sábado e domingo no mesmo shopping.

Neurociência em pauta

A Infinity Neurobusiness de Porto Alegre promove amanhã e depois, nos finais de tarde na Fiergs, a 3ª edição de seu seminário com 13 palestras apresentadas em formato TED de 20 minutos. Entre os destaques, a pesquisa sobre neurociência na comunicação institucional pela jornalista Kátya Desessards.

Novas coifas mais silenciosas

A Tramontina apresenta em São Paulo na 17ª Expo Revestir desde ontem duas novas coifas que pretendem resolver uma das maiores reclamações dos consumidores: o barulho durante o funcionamento. Os lançamentos Dritta 90 Split (de parede), Dritta Isla 90 Split (ilha) e Incasso 75 Split (de embutir) são um marco entre os modelos disponíveis no país. É a primeira vez que a marca lança modelos com o motor instalado fora da coifa, a uma distância de até 6 metros. Essa mudança proporciona redução sonora de até 71% quando comparado ao modelo New Dritta Isla 90. Para isso, o motor deve ser instalado em ambiente interno como forro, laje, na lavanderia ou até mesmo dentro de um móvel aéreo.