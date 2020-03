Um cenário de otimismo

As perspectivas de desempenho da indústria de máquinas e equipamentos para 2020 são positivas segundo projeta o vice-presidente da Abimaq/RS, Hernane Cauduro, ao prever uma recuperação das vendas desses bens no mercado interno. O ambiente é favorável devido à soma de alguns fatores, como a valorização do câmbio, que melhora a competitividade do produto nacional - o lado positivo do salto do dólar sobre o real. Outro fator é a queda dos juros que reduz os custos dos investimentos. Finalmente, a melhora na confiança é indispensável na decisão de investir, conclui o vice-presidente.

Cartão para ônibus

A Planalto e seu programa de vantagens Muviflex vão lançar um cartão de crédito para compra de passagem de ônibus. É a primeira vez que uma empresa de transporte de passageiro lança cartão de crédito específico, com bandeira própria. E dentro do propósito de ser um cartão de crédito para "todos", até o nome vai ser escolhido por votação popular até esta sexta-feira, no site www.muviflex.com.br.

Transporte ecológico

A transportadora carioca Linave adotou em toda sua frota pneus reformados com bandas de rodagem da linha ECO da gaúcha Vipal Borrachas. Eles geram economia ao pneu e reduzem o impacto ambiental devido ao menor consumo de combustível. A Linave opera 40 linhas em 11 municípios do Rio de Janeiro com frota superior a 170 veículos.

Mudança de destino

Levantamento da AZM Câmbio revela que 20% dos clientes alteraram o destino de suas viagens, da Europa para América do Sul, para locais onde o vírus ainda não chegou, segundo a empresária Aldrey Zago. As viagens pelo Brasil também estão ganhando, principalmente o Nordeste. Também tem crescido a contratação do seguro saúde viagem.

BRDE na diversificação

Os 28 protocolos assinados pelo BRDE na 21ª Expodireto foram bastante diversificados no volume e na destinação: 33% dos R$ 133 milhões foram para a armazenagem; 27% para energia renovável; 26% para obras e instalações em geral e 14% para outros (irrigação, inovação, etc).

Dado Bier exporta ao Uruguai

A gaúcha Dado Bier iniciou em fevereiro deste ano exportações ao Uruguai com 25 mil litros, representados por quatro cervejas em lata, sendo estas a Session IPA, Weiss, Lager leve e Lager Puro Malte''. Com projeção estimada de 200 mil litros exportados neste primeiro ano, os rótulos da Dado Bier estarão presentes na capital Montevidéu e nos 19 departamentos. A exportação de rótulos da cervejaria gaúcha alcança, assim, o terceiro país. EUA (Estado do Colorado) e Paraguai, já possuem cervejas da marca, sendo que para os EUA foi produzida a Brazilian Lager a pedido dos importadores. Na venda ao Uruguai a Dado Bier tem como parceira a importadora Las Acacias.