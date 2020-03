Cobrança de títulos a protesto

O primeiro tabelião de Protesto de Porto Alegre, Evandro Nogueira de Azevedo, envia observações a respeito de nota publicada por esta coluna precisando alguns dados. O volume dos títulos enviados a protesto não foi por empresas, e sim por entes públicos que não geram emolumentos e custas aos Tabelionatos de Protesto, mas apenas despesas, pois elas estão isentas desses encargos que deverão ser suportados por ocasião do cancelamento do protesto. A grande maioria dos títulos protestados encontra-se nessa situação, conforme foi citado na nota. As despesas desses procedimentos, ou seja, a postergação dos pagamentos dos emolumentos é suportada pelo tabelionato, que, caso os devedores não paguem a dívida e providenciem seus cancelamentos, será incobrável.

Na Central de Títulos

Particulares, empresas e outras entidades podem enviar diretamente as cobranças aos Cartórios de Protesto, e, no caso da Capital e/ou localidades onde houver mais de um Tabelionato de Protesto, diretamente à Central Distribuidora de Títulos (na General Câmara), que fará a distribuição a um dos tabelionatos para o devedor pagar a dívida no prazo útil de três dias, segundo o tabelião Evandro Nogueira de Azevedo. Nesse caso, não haverá cobrança, desde que obedecidos os prazos de validade de um ano.

O álcool gel tabelado

O governo francês decidiu tabelar os preços do álcool gel usado para desinfetar as mãos, devido ao coronavírus. Foi após denúncias da prática de preços abusivos sobre o produto, o mesmo em relação às máscaras de proteção.

Compra de energia solar

A Braskem acaba de firmar acordo com a multinacional francesa Voltalia para compra por 20 anos de energia solar produzida no Rio Grande do Norte a ser consumida em suas unidades industriais no Brasil. Dessa forma, agrega uma energia competitiva em seu portfólio e investe em matriz limpa e sustentável, reduzindo a quantidade de emissões de CO2 em 130 mil toneladas ao longo do período.

Contrato com medalhista olímpico

Com foco nos esportes individuais em 2020, a empresa gaúcha de materiais esportivos Poker investiu na contratação do medalhista olímpico Gustavo Borges como embaixador dos produtos de natação. Ele será responsável em testar os itens produzidos pela empresa antes de irem às lojas nas mais de 400 academias que aplicam a metodologia Gustavo Borges. Há 33 anos no mercado, a marca possui 10 linhas de produtos voltadas aos mais diversos esportes. Em paralelo aos negócios, o diretor Rogério Cauduro acaba de formar com três amigos uma banda, a Blues Box, que terá lançamento dia 11 deste mês no Sgt Peppers, em Porto Alegre. E, às 20h15min deste sábado, ele conta no Nossas Histórias da RDC TV detalhes.