Cobrança gratuita de dívidas

A cobrança de dívidas via Cartórios de Protesto mudou. E quem cobra uma dívida com vencimento de até um ano tem gratuidade para protestar o título desde 28 de novembro passado. A partir do que os Cartórios de Protesto gaúchos viram o número de apresentantes de dívidas neste atraso disparar. Da data do provimento à primeira quinzena de fevereiro, o volume de títulos enviados por empresas cresceu 464%, comparado com igual período do ano anterior, saltando no total de 2296 para 10654. No perfil de títulos recuperados, o maior volume fica para valores entre R$ 500,00 e R$ 1.500. A média geral de recuperação de dívidas via protesto é de 70% em até três dias úteis.

Canadá no cardápio

O Sindiatacadistas realiza nesta sexta-feira reunião-almoço no Palácio do Comércio da Capital com a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May e comitiva, ocasião para apresentação do panorama atual da economia canadense e gaúcha e discutida a realização de parcerias em negócios e inversões mútuas.

Kalunga em NH

Empenhada em alcançar a meta de 250 lojas este ano, a Kalunga abriu nesta segunda-feira a 10ª loja do RS no Bourbon Novo Hamburgo com 11 mil produtos. É a maior varejista do País no segmento de papelaria, material escolar, suprimentos para escritório e informática.

Macarons para elas

O Iguatemi Porto Alegre distribuirá domingo, em celebração ao Dia da Mulher, 550 caixas de macarons, às clientes que estiverem circulando pelo shopping. "É uma homenagem a todas as mulheres que, há mais de 35 anos, fazem parte da sua história e do dia a dia", afirma a gerente de marketing, Andrea Quintana.

Patrimônio e Liberdade

Para que serve o patrimônio familiar? A resposta à questão é o tema central do livro "Patrimônio X Liberdade: Estratégias de preservação patrimonial e realização pessoal para famílias bem-sucedidas", a ser apresentado amanhã pelos autores Charles Lowenhaupt e Leonardo Wengrover no Instituto Ling da Capital.

Lançada nova kombucha artesanal

Kim é a nova marca de kombucha artesanal, de Porto Alegre. Lançada no final de 2019, representa um setor que deve crescer 25% no mundo até 2022, graças ao número cada vez maior de pessoas que buscam melhoria na qualidade de vida. A Kim - liderada pelo músico Dundi Sebastiany - chega ao mercado com os sabores uva, laranja e maçã e tem nas redes sociais e parcerias com influenciadores seu principal canal de distribuição. A Kim foi reconhecida pela Probióticos Brasil e está no cadastro como "Produtor de Kombucha" no RS, junto com outras consagradas marcas locais. Kombucha é uma bebida frisante e probiótica fermentada por uma colônia de microorganismos a partir de chá verde ou preto com açúcar.