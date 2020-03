A maior feira de vinhos

Pela primeira vez o Brasil ultrapassou o consumo de dois litros de vinho per capita por ano. Cálculos da empresa Ideal Consulting, apontam um total de 380,4 milhões de litros em 2019. Por este e outros fatores, a Wine South America - Feira Internacional do Vinho, que acontecerá de 23 a 25 de setembro em Bento Gonçalves, já ultrapassou a marca das 100 vinícolas confirmadas em menos de dois meses de comercialização. O sucesso deste início de campanha, conforme o diretor da feira, Marcos Milaneze, aponta para a superação das metas da WSA de somar mais de 300 marcas expositoras em 10 mil metros quadrados de pavilhão. Ou seja, a Wine South America, em sua terceira edição, 'é a maior, mais completa e principal feira de negócios do setor de vinhos da América Latina", pontua.

Países confirmados

Os produtores de países tradicionais como Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, Itália, Espanha e França já confirmaram participação de novo na feira. O desafio para a edição de 2020 é atrair novos países. O primeiro deles, já confirmado, é a exótica Nova Zelândia, legítima representante do Novo Mundo do vinho.

Elas na mecânica

A Sulcar Baterias e Serviços Automotivos promove na noite de 10 deste mês o workshop gratuito "Elas na Mecânica", em alusão ao mês da mulher. Ele reúne noções teóricas e práticas para auxiliar o público feminino desde a manutenção geral às precauções necessárias para uma melhor conduta do veículo. As mulheres representam 40% dos clientes da Sulcar, segundo o proprietário Everton Susin.

Tudo por meio digital

Primeira empresa de construção civil a colocar em funcionamento uma plataforma de vendas no qual o consumidor pode realizar todo o processo de compra de apartamento por meio digital, a MRV tem se firmado na vanguarda do segmento em inovação e está entre as empresas mais inovadora do Brasil, segundo a revista Forbes.

Impacto do coronavírus no turismo

O novo coronavírus já começa a ter impacto planetário também no turismo. No início, só voos para a China foram restritos. Agora a epidemia se transforma em uma crise global, segundo Oliviver Ponti, vice-presidente da ForwardKeys, especializada na análise de dados do tráfego aéreo. Os chineses são responsáveis por 20% da receita turística mundial, e agora, a Europa e os EUA dão sinais de rápida desaceleração. Desde 20 de janeiro, lembra o jornal Le Figaro, as reservas efetuadas por britânicos e americanos caíram mais de 19% sobre 2019. Na França, o "efeito coronavírus" gerou um recuo de 99% nas viagens para a China, 61% para o Camboja, o Vietnã e a Tailândia e 4% para o resto do mundo. Outros setores, como a indústria automobilística, o high tech, e os meios de hospedagem também estão ameaçados.