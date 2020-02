Passagens de ida e volta

O primeiro portal gaúcho de venda de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais na modalidade ida e volta, sem ir à rodoviária, o TcheOnibus, registrou crescimento médio de vendas de 85% desde dezembro de 2019. A origem dos usuários que o acessam se concentra no RS (75%), seguido de São Paulo (11%), Paraná (5%) e o restante em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. A compra pelo portal pode ser feita em múltiplas datas e paga com cartão de crédito em até 12 parcelas, cartão de débito ou transferência bancária. O portal aumentou também para 60 as rodoviárias parceiras das mais de 200, e sete as empresas de ônibus (Ouro e Prata, Unesul, Planalto, ACV, Frederes, Expresso SB e Hélios).

No Dia das Mulheres

O Bella Città Shopping de Passo Fundo realiza, no dia 8 de março, dedicado à luta histórica das mulheres em busca de igualdade, a promoção "Bellas Mulheres" (totalmente gratuita), com design de sobrancelha, maquiagem e spa para os pés.

Os vinhos lendários

A Vinícola Miolo do Vale dos Vinhedos está lançando os Sete Lendários, os melhores vinhos de todos os tempos. O primeiro deles é Miolo Merlot Terroir 2018, do qual foram elaboradas 26.230 garrafas. Como vem afirmando há dois anos o enólogo Adriano Miolo, "2018 foi uma safra lendária, e nós vamos eternizá-la, elaborando sob este nome todos os nossos grandes vinhos".

Um sanitário inédito

A Marcopolo desenvolveu um novo sanitário, o Eco Flush, que inova e garante padrões mais elevados de vedação, com eliminação de odores, eficiência e maior economia de água. É para oferecer cada vez mais conforto, comodidade, praticidade e funcionalidade aos passageiros dos ônibus e ao operador.

Melhor em investimentos

A Messem, de Caxias do Sul - com unidades em Porto Alegre, Brasília e São Paulo -, que, há um ano, tinha 80 agentes autônomos e R$ 3,8 bilhões sob custódia, saltou para 120 e R$ 6 bilhões. Com apenas 12 anos de operação, foi considerado, em 2019, pela terceira vez, o melhor escritório de investimentos do País.

Resultado da Unicred cresce 41%

A Unicred Porto Alegre apresentou, em 2019, um dos maiores crescimentos nos resultados gerados em suas operações. As sobras (ou "lucro" em outras instituições) aumentaram 41,58% sobre 2018. Positivo também o crescimento de 14,6% das operações de crédito, na mesma comparação. O que fez a cooperativa decidir ampliar e modernizar sua rede de atendimento já a partir deste primeiro semestre, bem como ampliar sua representatividade na área de atuação. Seus planos vão do aumento do número de unidades de atendimento e negócios, modernização e substituição de agências, a espaços de convivência em locais frequentados por profissionais da saúde.