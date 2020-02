Os investidores e o clima

A temperatura global está subindo, e os riscos da mudança do clima se tornam cada vez mais importantes para as carteiras de investimentos. Eles já são fator nas decisões de investimento para mais da metade dos mais de 400 investidores de Wall Street entrevistados por pesquisa e outros 40% que serão cruciais nos próximos cinco anos. Dos entrevistados, quase metade responde por carteiras superiores a US$ 100 bilhões. Eles destacaram três riscos: 55%, as consequências financeiras do risco de novas regulações; 56%, os impactos de eventos extremos sobre seus ativos nos próximos dois anos; e 78% esperam que, em cinco anos, novas tecnologias começarão a mudar o cenário.

Mobilidade urbana

A gaúcha Fundatec, que vem apostando no segmento da mobilidade urbana, pretende ampliar sua atuação neste ano em projetos para cidades interioranas do País. E, nesse sentido, começou a realizar consultoria para Barreiras na Bahia em busca de alternativas para desafogar seu trânsito.

Centro de inovação

Canela terá um Centro Integrado de Inovação e Desenvolvimento no qual se concentrarão startups e outros serviços para fomentar a economia, gerar investimentos, emprego e renda, segundo o prefeito Constantino Orsolin. Ele visitou, há uns dias, iniciativas nesse sentido em várias cidades catarinenses.

Um novo queijo

A Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa acaba de lançar o Queijo Tipo Cheddar, produzido segundo a receita genuína do produto, de origem inglesa, e que chega às gôndolas na versão cunha, com 180 g, e em forma de 5 kg, ambas com maturação de 120 dias. Com eles, a Santa Clara soma 43 tipos de queijos, em 80 apresentações diferentes.

Cinema solidário

Sete entidades, que atendem mais de 1,1 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, receberam alimentos arrecadados pelo programa Mesa Brasil Sesc durante as duas sessões do CineBarraVibes, realizado (ao ar livre) nos dias 6 e 7 deste mês no BarraShoppingSul de Porto Alegre. A próxima edição está marcada para este fim de semana, a partir de amanhã.

Expansão do trabalho temporário

Depois de encerrar 2019 com expansão de 86,44% no faturamento, a agência de emprego, especializada em trabalho temporário WE CAN BR, de Porto Alegre, já está alçando novos voos. Neste mês, a empresa oficializou a inauguração da sua primeira unidade em São Paulo, no bairro Jardim Paulista, onde atende clientes como Sapore, Getnet e Bullger. No RS, a agência realizou a contratação de 4,3 mil profissionais temporários desde que anunciou sua nova marca em julho de 2019. O trabalho temporário vem crescendo após a recente reforma trabalhista. E uma de suas vantagens é a oportunidade para que empresas e candidatos verifiquem se têm afinidade entre si.