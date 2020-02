Sobretaxa nas carnes

De um modo ou de outro, a questão ambiental começa a invadir o mundo dos negócios. A última investida na Europa é uma campanha para aplicar uma sobretaxa de sustentabilidade na importação de carnes, com o duplo propósito de reduzir a competitividade de quem produz sem zelar pelo meio ambiente e sinalizar ao europeu que ele consome mais carne do que deveria. Os proponentes preconizam "a aplicação de diferentes taxas a partir de 2022 conforme o tipo de carne e seu impacto sobre o ambiente". Baseado em dados da FAO sobre o consumo europeu, propõe aumentos de 47% sobre 100 gramas de carne bovina, 36% por 100 gramas de carne suína e 17% por 100 gramas de carne de frango.

Redução de consumo

A expectativa dos proponentes é uma redução de dois terços no consumo de carne bovina, mais da metade na carne suína e um terço na carne de frango em 10 anos. Os recursos arrecadados serviriam para estimular produtores europeus a buscarem novos produtos não animais.

No complexo Medplex

A Equipe Letícia Machado inaugurou, no complexo Medplex da Santana, em Porto Alegre, a nova sede da sua clínica, destinada a tratamentos para cirurgias plásticas, bariátricas, vasculares e ortognáticas, com locação de salas por hora e serviços utilizados para profissionais liberais.

Carnaval de rua

Tintas Renner by PPG é a patrocinadora oficial do Carnaval de Rua de Porto Alegre 2020. Os desfiles dos blocos, que começaram neste sábado, se estenderão até 8 de março, da praça Garibaldi à avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. O evento tem, ainda, o apoio da Devassa e da prefeitura de Porto Alegre, além de financiamento Pró-Cultura RS do governo do Estado.

A maçã desidratada

A Rasip de Vacaria está lançando a Apple Chips, sem fritura, sem açúcar, sem conservante, mas com toque suave de canela, ingressando, assim, no segmento das frutas desidratadas, que mantêm suas propriedades - tendência mundial de consumo. Vem em embalagem de 40 gramas que equivalem a 2,5 maçãs in natura.

Fundação Família Previdência em 2019

A Fundação Família Previdência, de Porto Alegre - ex-Fundação CEEE -, fechou 2019 com um dos melhores resultados nos últimos cinco anos, alcançando 20,87% de rentabilidade consolidada, ou 350% do CDI, que foi de 5,95% no ano. O saldo positivo teve como impulso o ingresso de 2.242 novos participantes, 12% acima da meta prevista para o ano passado, totalizando 17.960. Seu patrimônio ficou na casa dos R$ 7,44 bilhões, alta de 14% sobre o fechamento de 2018 (6,52 bilhões). Hoje, a Fundação paga, mensalmente, R$ 50 milhões em benefícios para mais de 9 mil aposentados.