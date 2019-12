Escritórios no Centro

O SZ Working Escritórios Compartilhados e Eventos, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, encerra o ano com sete meses de vida e mais de 70% de ocupação. Crescendo 10% ao mês desde a inauguração, estão sediadas hoje sete empresas no local, que oferece acesso 24 horas, opções gastronômicas da franquia própria do Z Café Takeaway Andradas, espaços de convivência e serviço de secretária eletrônica entre outros. A internet tem um diferencial: a rede Cyber Security garante a proteção de informações das empresas. Ao todo são espaços de coworking, escritórios individuais, salas para reuniões e coaching, auditório, cabines telefônicas com isolamento acústico e locais para eventos: Lounge Glass e Rooftop, terraço panorâmico com sacada voltada à vista privilegiada da Rua dos Andradas.

Spray antiassaduras

Desencana, marca pertencente ao grupo gaúcho Palterm Company, apresenta neste mês um novo produto ao mercado farmacêutico: o Spray Antiassaduras. Ele é ideal para uso nas coxas e outras regiões sensíveis ao atrito da pele, protegendo dos desconfortos causados pela fricção ao se movimentar no dia a dia e em exercícios.

Empresas bilionárias

A riqueza das empresas bilionárias caiu 4,3% em todo o mundo após 5 anos em que cresceu 34,5%, conforme o relatório anual da UBS e PwC. Mesmo assim, o estudo mostra que empresas de bilionários atingem quase o dobro do desempenho médio anual do mercado. Nos últimos 15 anos, seu retorno foi de 17,8%, superando os 9,1% do MSCI AC World Index, principal índice global de ações.

Crianças nas praias

Fritz & Frida promove de novo a distribuição de 125 mil pulseirinhas para identificar crianças nas principais praias do litoral gaúcho. Com o mote "Galera Segura", é uma parceria com a Operação Golfinho e o Sesc, para aumentar o bem-estar e a tranquilidade das famílias no veraneio. A ação começou neste sábado que marca o começo do verão. A distribuição é realizada diariamente pela Brigada Militar.

Mais de 700 toneladas no Sesc Envolva-se

O Sesc Envolva-se divulgou os resultados de 2019 da rede de solidariedade que recolhe resíduos sólidos para serem transformados em roupas, acessórios, almofadas e itens para o lar. Desde a criação do Programa, em 1997, mais de 700 toneladas de resíduos já foram distribuídas entre as entidades sociais e grupos de artesãos participantes. Em 2019, o Envolva-se atingiu o recorde de 51 empresas doadoras cadastradas que doaram 64 toneladas de materiais. Quase 4 mil pessoas foram capacitadas em oficinas, cursos e palestras, que incluíram atividades em penitenciárias de Montenegro e Porto Alegre. O Programa Sesc Envolva-se promove a sustentabilidade em seu aspecto econômico, social, ambiental e cultural.