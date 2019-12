Banco do consumidor Pucrs

A categoria Produtos e Serviços ficou na primeira posição (54,5%) no índice de reclamações do Balcão do Consumidor da Pucrs em 2019. Bancos, em segundo lugar (23,9%), e Telefonia, em terceiro (21,7%), fecham o ranking. A ação integra a disciplina de Direito do Consumidor, da Escola de Direito da Universidade, desenvolvida por alunos sob a supervisão de professores, parceria Pucrs e Procon RS, envolvendo mais de 290 estudantes. Segundo a coordenadora do serviço e professora da Escola de Direito da Pucrs, Flávia do Canto Pereira, houve um forte crescimento no índice de resolutividade, no segundo semestre deste ano sobre o primeiro. "Chegamos à marca de 80% das reclamações atendidas e resolvidas", celebra. O serviço foi interrompido para retornar dia 18 de março.

A Sabemi digital

A Sabemi, empresa do ramo de seguros e assistência financeira, ampliou sua atuação com o lançamento na convenção anual no Rio de Janeiro de uma conta digital, desenvolvida por uma fintech, para realizar serviços financeiros. Por meio de aplicativo - que deve entrar em operação em fevereiro - os clientes poderão realizar pagamentos, depósitos, transferências e recargas de celular de modo fácil e rápido com taxas competitivas.

Fortus cresce 31%

A Fortus Group, que comemorou 15 anos de atuação, está encerrando 2019 com expansão de 31% no faturamento sobre 2018 e sua controlada Fortus Contábil certificada, pelo oitavo ano consecutivo, pela ISO 9001.Também foram atestadas outras duas, a Fortus RH e a Fortus Office. Para 2020, sua meta é investir em tecnologia, desenvolvendo software para melhorar a gestão das empresas.

Leite semidesnatado

Já está à disposição dos consumidores nos supermercados gaúchos o leite Seleção Semidesnatado Santa Clara. A variedade integra a linha de Leites Frescos Seleção, que foi lançada ao público em outubro. Ela vem na versão de garrafa 1 litro com redução de até 71% no teor de gorduras totais e 32% no valor energético.

Higiene pessoal com produtos naturais

Atuando no mercado de medicamentos especiais desde 2010, a Remed Medicamentos Especiais percebeu que os pacientes em tratamento oncológico, como a radioterapia, precisavam de produtos de higiene pessoal sem odor devido às náuseas e químicos fortes como alumínio, em razão da alta sensibilidade da pele. Foi então que surgiu a ideia de trabalhar com ingredientes 100% naturais, conta a farmacêutica Emeline Marin. É a linha Remed Natural Care Sem Perfume: sabonete em barra de 100g produzido com extrato de camomila orgânico e desodorante roll-on de 50g com enzimas naturais de leveduras e ácido lático, vendidos nas farmácias da Remed Porto Alegre, Caxias e Florianópolis e no site para todo o País.