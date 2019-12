O Sicredi gaúcho em 2019

O Sicredi no Rio Grande do Sul alcançou este ano até outubro R$ 39,69 bilhões em ativos, crescimento de 13% sobre o ano passado. A liberação de crédito atingiu R$ 17,5 bilhões, dos quais R$ 6 bilhões para atividades rurais (34,3% do total) e R$ 6,6 bilhões para empresas (37,7%), segundo o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. O resultado nestes 10 meses foi de R$ 1,068 bilhão, expansão de 16% em relação a 2018. O Sicredi está presente hoje em 93% dos municípios gaúchos e em 99 deles é a única instituição financeira em funcionamento. No Rio Grande do Sul atuam 39 cooperativas, que juntas possuem 608 agências, com previsão de 20 novos pontos de atendimento em 2020.

Apoio à energia solar

Um destaque especial na atuação do Sicredi do RS é o financiamento à instalação de equipamentos destinados à geração de energia solar, para a qual liberou (só neste ano até outubro) R$ 314 milhões.

Centro de Inovação

Caxias do Sul e a Serra ganharão um Centro de Inovação (o Habit) em 2020 nos moldes da Acate de Florianópolis para fomentar e articular o ecossistema de inovação na cidade e na região. A associação que irá gerir o centro foi formalizada semana passada, com 33 fundadores - 26 pessoas físicas e sete jurídicas. Falta definir o local, que comportará praça de alimentação, salas para locação, coworking, linklab e uma arena para realização de eventos.

Pátio Eberle Caxias

Renovado e adequado aos novos tempos, o complexo que abrigou a antiga metalúrgica Abramo Eberle, batizado de Pátio Eberle, deu nova vida às ruas Sinimbu, Borges de Medeiros e Os 18 do Forte de Caxias do Sul. Após um minucioso processo de revitalização da área, ela proporciona opções de comércio, serviços, ensino, áreas corporativas, espaços para eventos e estacionamento. O local foi símbolo do desenvolvimento e tombado pelo patrimônio histórico.

Casa Marques Pereira de Monte Belo

Monte Belo na Serra Gaúcha, foi escolhida pelos irmãos Fábio e Felipe Marques Pereira, proprietários da vinícola boutique Casa Marques Pereira, para a abertura da loja da marca. Atendendo em modelo soft opening desde o início de dezembro, o espaço será inaugurado oficialmente amanhã à noite. A abertura faz parte de um projeto de expansão da Casa Marques Pereira, que contemplará, ainda, um bistrô (junto à loja) - previsto para março - e a construção da vinícola junto aos vinhedos, localizados na Linha Armênio, a quatro quilômetros do Centro de Monte Belo do Sul. Para os próximos anos, o plano prevê também pousada, restaurante e espaço de eventos em meio a área rural de cultivo. A casa existe desde a década de 50, foi revitalizada e projetada para que os visitantes se sintam em um armazém.