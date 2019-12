Otimismo geral para 2020

As principais entidades empresariais gaúchas - Fiergs, Fecomércio, Farsul e Federasul - que se reúnem todos os fins de ano com os jornalistas para balanços e projeções mostraram grande otimismo para 2020. Seus números não divergem muito, talvez mais o entusiasmo com que os divulgaram. Quanto ao crescimento do PIB brasileiro, a Fiergs aposta em 2%, Fecomércio 2,4%, Farsul 2,51% e Federasul em 2,7%. Já em relação ao PIB gaúcho, a Fiergs projeta expansão de 1,8%, Fecomércio 2,6%, Farsul 2,53% e Federasul 2,4%. Mas, a entidade que parece ter mostrado maior convicção foi a Federasul. Seu economista Fernando Marchet destacou que a entidade começou mais cedo, em meados deste ano, a apostar na retomada da economia, antes mesmo que a melhoria estivesse em andamento.

Aposta mais firme

Também a aposta mais firme para 2020 ainda é da Federasul. O economista Fernando Marchet reiterou que os números projetados para o próximo ano já podem ser considerados entregues. Pelo menos neste momento e desde que a agenda prevista de reformas não sofra descontinuidade ou que surja uma forte crise internacional ou algum problema mais sério na economia ou política nacionais.

Ônibus Marcopolo

A Marcopolo, de Caxias do Sul, fechou, em dezembro, sua maior venda do ano de carrocerias de ônibus urbanos para o mercado brasileiro. Foram 319 unidades para a Viação Pioneira, um dos principais operadores urbanos da Capital Federal.

Deville premiado

O Deville Prime Porto Alegre recebeu, em São Paulo, o troféu de Ouro do Prêmio Caio na categoria melhor centro de convenções de hotel de grande porte da região Sul. O prêmio é um produto da revista Eventos, criado em 1999.

Qualidade da comida

Os estudos científicos mais recentes mostram que o aumento da temperatura e do CO2 reduzirão também a qualidade nutricional da comida. Não só o aquecimento global causa secas e inundações que afetam as culturas, mas deteriora a qualidade dos alimentos, afirma o cientista sueco Johan Rockström, um dos autores do relatório 10, apresentado na COP25 em Madri.

Novas expectativas com a Argentina

Os fabricantes gaúchos de máquinas e equipamentos estão na expectativa de que o novo presidente da Argentina, Alberto Fernández, dê continuidade às reformas necessárias ao equilíbrio das contas do país vizinho, com a consequente retomada do crescimento econômico. Segundo o vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro, a partir daí poderá haver um incremento das exportações de bens de capital para a Argentina, que nos 10 primeiros meses de 2019 tiveram queda de 36% sobre igual período de 2018.