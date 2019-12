Alimentos para o mundo

Os brasileiros não estão gostando nada do salto dado pelo preço das carnes neste final de ano, salgando o churrasco de muita gente. Culpa dos chineses que invadiram o Mercosul atrás de carnes, para compensar as que a peste suína tirou de suas mesas. Ocorre que o Brasil produz hoje alimentos para 1,6 bilhão de pessoas em 190 países do mundo, dos quais 200 milhões são brasileiros, sem descontar os 12 milhões de desempregados que se alimentam mal. Este foi o cenário descrito pelo presidente da Farsul, Gedeão Pereira, na introdução muito otimista que fez ao balanço do ano apresentado todos os finais de ano, juntamente com as projeções do novo. Portanto, concluiu o presidente, o Brasil depende do mercado externo para colocar toda esta sua produção, sem o qual não teria onde comercializá-la.

Líderes do Brasil 2019

Otelmo Drebes, presidente da Lojas Lebes, recebeu nesta segunda-feira em São Paulo o Prêmio Líderes do Brasil 2019. A rede de varejo, com mais de 160 filiais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ganhou na categoria Líder do Rio Grande do Sul. A premiação é uma iniciativa do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais.

Maiores empresas globais

Ranking global da PwC, que enumera as 100 maiores empresas de capital aberto do mundo, mostra que seu valor de mercado somado chegou a U$ 21,1 trilhões. Isso representa um aumento de 5% em relação a 2018. Do Brasil, a única representante é a Petrobras, em 97º lugar, com U$ 100 bilhões.

Kentucky Fried Chicken

A mundialmente famosa rede de fast food, a norte-americana Kentucky Fried Chicken (KFC) vai abrir as portas da sua segunda filial no Rio Grande do Sul no Canoas Shopping ainda em 2019. O carro chefe da franquia são porções de frango frito preparadas com uma receita secreta à base de 11 ervas e especiarias. No Brasil a rede tem 62 lojas no Sudeste e Nordeste. Surgida em 1930, a KFC tem mais de 5 mil lojas em 120 países, com 14 milhões de clientes por dia.

Os 150 anos da suíça Ammann

Desde a sua fundação, em 1869 na Suíça, a trajetória da Ammann foi marcada pela inovação. Muita coisa mudou nestes 150 anos de história até que a empresa conquistasse o título de líder mundial na produção de equipamentos para a indústria da construção rodoviária e de transporte. Inaugurada em abril de 2013, a unidade brasileira da Ammann, localizada em Gravataí, produz usinas de asfalto da série Prime, exportadas para vários países da América do Sul, América Central e América do Norte. Hans-Christian Schneider, CEO da Ammann, prestigiou a festa dos 150 anos, que contou também com a presença do presidente da Ammann do Brasil, Gilvan Medeiros Pereira, diretoria e colaboradores da fábrica gaúcha.