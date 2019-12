A Brave, primeira empresa gaúcha a apostar no mercado de aeronaves compartilhadas, comemora o avanço do negócio em nove meses de atuação e projeta duplicar a operação em 2020. Seu segundo avião, modelo Cirrus SR22 Turbo, acaba de aterrissar em Porto Alegre, para atender o compartilhamento de cinco associados da região metropolitana. "Com a primeira aeronave já realizamos mais de 100 voos em mais de 30 mil km para cidades como Torres, Florianópolis, Horizontina, Criciúma, Curitiba e Joinville", afirma o diretor Carlos Bertotto. Com sede em Caxias do Sul e Porto Alegre, a Brave deve abrir em 2020 nova base em Florianópolis. A economia de custos para associados é de até 70%.

O Natal do shopping

A cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, os consumidores do Praia de Belas Shopping podem trocar até 26 deste mês suas notas fiscais por um Panettone au Chocolat da marca Chocolat du Jour, um produto premium e exclusivo da promoção. Além do brinde os clientes ainda ganham cupom para concorrer ao sorteio de um carro Audi A3 modelo A3 Sedan Ambiente.

Natal do Radisson

O hotel Radisson Porto Alegre preparou um pacote especial para as festas de fim de ano, que inclui hospedagem mais ceia de Natal ou Ano Novo. As hospedagens contemplam 4 tipos de apartamentos.

Parque de esculturas

O Instituto Tarcísio Michelon lança amanhã às 16h - com início das obras e inauguração prevista para março de 2020 - o Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra no roteiro turístico Caminhos de Pedra O investimento inicial é de R$ 1 milhão, financiado via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A proposta é que o parque a céu aberto vá sendo ampliado gradativamente.

Churrascaria nos EUA

O Sescon-RS promove às 18h de hoje no auditório do Sincovat de Lajeado um debate com Jorge Ongarato (da Fogo no Cão), que levou o churrasco gaúcho aos EUA. Lá, ele fez sucesso e até colocou ações da churrascaria na Bolsa de Valores de Nova York. E depois a vendeu por R$ 2 bilhões. Quais foram suas estratégias de gestão? Elas se aplicam a empresas em geral?

Indústria de alimentos naturais

Uma nova indústria de alimentos naturais abre amanhã em Porto Alegre com a proposta de plantar tudo que ela usar nos produtos. A chef por trás do negócio, a gaúcha Biba Retamozo, produz a farinha, o leite e tudo o mais que for elaborado na fábrica, localizada no bairro Medianeira. O Brasil é o 4º em consumo de alimentos saudáveis no ranking global e movimenta US$ 35 bilhões por ano conforme a Euromonitor. Segundo a agência mundial de pesquisa, nos últimos cinco anos, o segmento de alimentos e bebidas saudáveis cresceu 12,3% na média. Para 2019, a previsão é atingir 50% e R$ R$ 110 milhões.