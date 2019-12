Na retomada da construção

A R. Correa Engenharia, de Porto Alegre, completa 40 anos com mais de meio milhão de metros quadrados construídos em empreendimentos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Controlada integralmente por capital gaúcho, tem como marca registrada a entrega das obras rigorosamente no prazo. Apostando na retomada do mercado imobiliário, a empresa projeta lançar novos empreendimentos em 2020, segundo seu diretor Paulo José Rockenbach. É na Zona Sul, na Otto Niemayer; e também o Porto Capital no antigo Hospital Santo Antônio, na Zona Norte, onde ocorreu a última CasaCor. São mais de 500 unidades e 35 mil metros quadrados.

Premiada nos EUA

É gaúcha a vencedora do prêmio FAU - Brafip, concedido pela Flórida Atlantic University (FAU) para empresas de base tecnológica selecionadas por seu potencial de expansão global. A contemplada foi a Creare de Canoas, que fabrica sistemas de telemetria e gestão de frotas. A premiada receberá seis meses de aceleração na incubadora do Research Park at FAU, nos EUA.

Joias em prata

Um mundo de fantasia, cores vibrantes e ilustrações alegres chegou na Essência Joias em Prata do Bourbon Ipiranga. É a Coleção Romero Britto, inspirada na obra do artista plástico brasileiro, radicado em Miami, nos Estados Unidos. A novidade reúne mais de 50 modelos de peças.

Ceias de Natal

A Fouet Gastronomia preparou opções de Kits de Ceia Natalina prontos para consumo e com entrega nos dias 23 e 24 deste mês. Eles vêm em três modalidades - Gourmet, Tradicional e Petit - para grupos de cinco a 15 pessoas.

Na hora do pôr do sol

Competence Incorporadora apresenta para convidados, na próxima terça-feira, seu Park Offices - com vista direta no Guaíba - que terá talk show com Paulo Chiele sobre o mercado de luxo nos novos empreendimentos imobiliários, show de jazz, DJ, drinks e ceviches. Será a partir das 17h30min para que o público possa desfrutar o pôr do sol do Guaíba. São 40 salas comerciais moduláveis num moderno prédio que traz o reuso de água da chuva e placas de energia fotovoltaica.

Comemoração com plantio de árvores

A Tramontina realizou, nesta semana, em parceria com o Centro Educativo Crescer e a prefeitura de Carlos Barbosa, o plantio de 60 mudas de ipês amarelo, roxo e branco no parque Leandro Guerra da cidade. Mais de 20 crianças participaram da ação que deu seguimento às comemorações dos 60 anos de Carlos Barbosa, no dia 25 de setembro. As árvores simbolizam a relação da marca com a cidade, materializando o sentimento de passado, presente e futuro. "Carlos Barbosa é o berço da Tramontina e este é mais um momento que expressa nossa gratidão pelo acolhimento da cidade que cresceu junto com a marca", comentou o presidente Clóvis Tramontina.