Otimismo moderado

Embora admitindo que a economia brasileira continua reagindo muito menos do que seria necessário para recuperar o perdido depois de 2014, o economista Marcelo Portugal, consultor da Fecomércio-RS, encerrou sua apresentação aos jornalistas ontem, durante almoço de fim de ano, desejando Feliz Ano-Novo. Aliás, repetindo os votos do final de ano de 2018. É que, nos anos anteriores, ele se recusou a isso, porque, na sua avaliação, seria um desejo irrealizável. Com tudo isso, ao citar números, o economista da Fecomércio-RS foi mais otimista do que seus colegas da Fiergs. Para Marcelo Portugal, em 2020, a economia nacional vai crescer 2,4% e a gaúcha, 2,6%. Já para os economistas da Fiergs, coordenados por André Nunes de Nunes, o Brasil crescerá apenas 2,2% e o Rio Grande do Sul, só 1,8%.

Preferido Canadá

Levantamento anual da Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio (Belta) mostra que 365 mil brasileiros fizeram intercâmbio em 2018, sendo 48 só no Sul. Quanto ao destino, ainda no Sul, o Canadá é o país preferido nas intenções, com 22,2%, seguido dos EUA (16,8%) e da Irlanda (9,6%). Conforme Branco Krieger, da IE Intercâmbio de Canoas, é devido, sobretudo, à qualidade de vida

Proteção de dados

O diretor superintendente da Fundacred, Nivio Delgado, organizou um e-book com orientações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É um guia para ajudar as organizações a atualizar suas práticas de gestão de dados e pessoas, visando à nova legislação que entrará em vigor em agosto de 2020.

Curso de idiomas

A gaúcha ACI Intercâmbio e Viagem, empresa líder no segmento, oferece cursos no exterior voltados para quem deseja atuar ou já atua como professor de um idioma.

Dois Burger King

O Burger King está abrindo dois novos restaurantes em Porto Alegre neste mês. Ontem foi no João Pessoa, dia em que o shopping completou 49 anos. É a 16ª unidade em Porto Alegre. Já são mais de 800 no Brasil e 15 mil no mundo. Ainda antes do Natal, será a vez de abrir a unidade no Zaffari Mall Hípica.

Lojas Renner sustentáveis

A Lojas Renner é a única varejista de moda selecionada para integrar a 15ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Esta é a sexta vez consecutiva que ela compõe o ISE B3, e sua vigência é de 6 de janeiro de 2020 a 1 de janeiro de 2021. A sustentabilidade está presente na missão e nos valores da empresa, com sede em Porto Alegre, tendo assumido, no ano passado, compromissos públicos na área para 2021, que incluem ter 80% dos produtos feitos com matérias-primas e processos menos impactantes; suprir 75% do consumo corporativo de energia a partir de fontes renováveis de baixa emissão; e reduzir 20% das emissões de dióxido de carbono (CO2) em relação ao inventário de 2017.