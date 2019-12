As mudanças nos móveis

O perfil do consumidor vem mudando com o passar dos anos e tem motivado adaptações por parte das indústrias. No setor moveleiro, os reflexos desses avanços acabam sendo percebidos em peças ou mesmo nas coleções que necessitam de aperfeiçoamentos. As linhas de móveis infantis são um exemplo. Com as taxas de natalidade diminuindo nas últimas décadas, os casais têm investido cada vez menos em quarto exclusivamente infantil. A Multimóveis, de Bento Gonçalves, tem trabalhado nesses desafios. "A opção é por móveis normais, mais funcionais, incorporados momentaneamente com o berço e que são adaptados, conforme a criança cresce", explica o diretor comercial Euclides Longhi.

Finanças e autoestima

A Faz Capital e a Guide Investimentos promovem, na noite desta quarta-feira, o evento Finanças e Autoestima, focado no público feminino para mostrar como a educação financeira impacta diversos aspectos da vida das mulheres. As inscrições são gratuitas e o evento acontecerá no auditório do The Place, do Moinhos de Vento em Porto Alegre. O cardápio fica por conta da chef Flavinha Mello.

Mudança de endereço

Uma parceria entre a Imóveis Crédito Real e a operadora Claro promete facilitar a vida de quem tem interesse em alugar um imóvel. Agora, o cliente poderá adquirir ou solicitar a transferência de endereço do plano de TV, internet e/ou telefone no momento em que der início ao processo de locação. A agilidade na contratação e instalação dos serviços são os principais benefícios da parceria.

Novo curso Univates

A partir do próximo semestre, a Universidade do Vale do Taquari - Univates oferecerá o curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior na modalidade de Educação a Distância (EAD) e dois anos de duração. A universidade oferece, no total, 18 cursos a distância e 48 presenciais.

Rumo da Comunicação

Para onde vai a Comunicação é o tema do MenuPoa da reunião-almoço promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, amanhã no Palácio do Comércio. É com o talk show de um grupo de dirigentes de entidades ligadas ao setor.

Hospital Ernesto Dorneles no Tecnopuc

O Hospital Ernesto Dornelles e a Pucrs firmaram convênio em projeto pioneiro que tem por objetivo a cooperação, intercâmbio tecnológico-científico, desenvolvimento de recursos humanos por meio da disseminação do uso, ensino e treinamento em tecnologia de ponta e a realização de projetos de pesquisa e inovação em saúde. O primeiro passo neste sentido é a abertura de um espaço do Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde do Ernesto Dorneles HED - CITS, no Tecnopuc - BioHub, a partir do qual as duas partes irão desenvolver projetos inovadores em benefício da saúde, segundo o gestor do CITS, Geraldo Aguiar.

Havan em Viamão

Centenas de pessoas circularam pela megaloja da Havan em Viamão, no sábado, durante a inauguração da unidade, que contou com a presença do empresário Luciano Hang, dono da rede. O movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã. A loja da Havan em Viamão tem 17 mil metros quadrados, e conta com amplo estacionamento. O investimento total na unidade foi de R$ 27 milhões, e gerou 200 empregos diretos. Na intensa movimentação do público até o anoitecer, o produto que mais vendeu foram os edredons, ao preço de R$ 29,99. Praticamente nenhum dos visitantes do primeiro dia deixou de levar pelo menos um deles.