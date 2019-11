Todeschini acelera expansão

Uma das maiores e mais destacadas fábricas de móveis planejados da América Latina, a Todeschini de Bento Gonçalves com 80 anos de mercado, projeta uma expansão pelo território nacional em 2020, no modelo de franquias. O plano inclui inaugurar novos espaços em todos os estados do Brasil. Hoje a marca conta com mais de 100 lojas no país, só neste mês de novembro inaugurou quatro novas, incluindo o retorno para as capitais Vitória (ES) e Belo Horizonte (MG). Para 2020, estão previstas mais de 40 inaugurações. O cenário atual no Brasil estimula o projeto com a retomada da construção civil. Um dos pilares da companhia é a sustentabilidade. Ela foi a primeira indústria do segmento a conquistar certificação integrada ISO 9001 e 1400, além da implantação da certificação FSC® nas matérias primas. E mantém uma floresta com mais de 14 mil hectares de árvores replantadas.

Os 10 anos da Smart

A Smart - Arquitetura para vida contemporânea, de Porto Alegre, festeja seus 10 anos com 20 mil metros de construção em cinco projetos próprios, 200 mil em 10 empreendimentos em parceria com outras incorporadoras e um valor geral de vendas (VGV) total - projetos próprios e com parceiros - de quase R$ 1 bilhão.

Fenasbac cresce 70%

O Instituto Fenasbac - dos servidores do Banco Central do Brasil e com atuação em 13 estados mais o Distrito Federal - já registra expansão de 70% neste ano, muito acima da média de empresas e organizações especializadas em gestão e inovação. Este resultado vem da imersão dos canais profissionais que integram o time em regiões como o Vale do Silício, onde se concentra a maioria das marcas mundiais de tecnologia e inovação, segundo a diretora executiva Lucila Simão.

Descontos Boticário

O Boticário está promovendo mais de 400 produtos com até 60% de desconto na Black Week. Os preços especiais valem tanto para compras nas lojas físicas, como no site e rede de revendedoras até o próximo domingo. Há opções em todas as categorias do portfólio: perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem.

Inovação e legado

A Amcham promove na tarde de amanhã no Teatro do Bourbon Country em Porto Alegre, o CEO Fórum sobre Inovação e Legado nas empresas, com a apresentação de cases de empresas que se renovam e startups de sucesso.

Feira de espumantes

O BarraShoppingSul irá receber de 6 a 8 de dezembro a 16ª Feira de Espumantes em parceria com a Phoenix, presentes 30 vinícolas (mais de 250 rótulos) e 20 expositores de vários segmentos (pães, queijos, produtos coloniais e artesanatos). O ingresso é gratuito e o funcionamento das 15h às 22h.

Franquia da D Schio Flowers

Pioneira no Brasil no segmento de flores permanentes em box, a D Schio Flowers de Caxias do Sul acaba de inaugurar uma franquia no shopping Iguatemi Porto Alegre, sob o comando da empresária Gabriela Trentin. O quiosque oferece desde as famosas plantas real touch, exclusivas da marca no Brasil, a itens como vasos, muranos, bandejas e livros-caixa. Além da loja, a D Schio Porto Alegre oferece o serviço de Home Decor para a região metropolitana e Serra Gaúcha, com o portfólio completo de decoração da grife, incluindo itens de ornamentação a móveis, o que possibilita personalizar o atendimento de acordo com a necessidade de cada cliente. As flores permanentes mantêm a casa sempre florida o ano todo.