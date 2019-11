Natal dos shoppings Airaz

O Natal dos shopping centers da Airaz Administradora receberá, neste ano, R$ 7,5 milhões em investimentos para decoração dos empreendimentos e promoção. Os shoppings Bourbon serão decorados com as temáticas Fábrica de Brinquedos e Reino do Papai Noel. A rede sorteará 260 cartões carregados com R$ 5 mil cada para compras em suas lojas. Já o Moinhos Shopping inova em sua decoração deste ano com um Natal Tropical e sorteia dois prêmios de R$ 100 mil cada. Somente para os prêmios entregues nas promoções de relacionamento com os clientes será investido R$ 1,5 milhão. Todas as decorações serão apresentadas ao público na próxima segunda-feira, enquanto as promoções começam no dia 2 de dezembro.

Novas ambulâncias

A Unimed Porto Alegre acaba de adquirir três novas ambulâncias em suas bases da Farrapos, Zona Sul e Santa Terezinha, para ocorrências de urgência e emergência, e como suporte avançado em eventos, totalizando 17 ambulâncias, além duas motolâncias e um veículo rápido. É no serviço de SOS Unimed.

Vagas temporárias

A Gang está com 150 vagas de emprego temporário abertas nas 45 lojas próprias do Estado e uma em Camboriú (SC) para as vendas de final de ano entre os dias 2 e 27 de dezembro para vendedor, auxiliar de loja e caixa. Nas cidades do litoral, as contratações serão estendidas até o Carnaval. Cadastro no site gang-lojas.

Inteligência Artificial

O CCG está investindo em plataformas que usam Inteligência Artificial, com o início da operação do software Dr. Marvin. Ele promove auditoria nas contas médicas de clínicas, hospitais e laboratórios credenciados à operadora, analisando valores, procedimentos e exames realizados, e sugerindo ajustes e correções.

Escritório customizado

A gaúcha Flowork, líder no segmento de coworking, está se especializando em um novo serviço, projetos Built to Suit, totalmente customizados com as necessidades e a identidade dos clientes: metragem, estrutura e região. A partir dessas definições, a Flowork executa as obras e entrega a sede pronta, financiável em pelo menos 24 meses.

Monitoramento dos ônibus

A EPTC de Porto Alegre retomou o projeto SOMA (Sistema de Ônibus Monitorado Automaticamente), que já havia sido realizado nos anos 1990 e, agora, passou por atualizações como a instalação de tags de captação de dados nos ônibus da frota. O projeto cobriu cerca de 50 pontos de leitura instalados em locais estratégicos da cidade com 1,6 mil transponders fixados nos ônibus para armazenar informações diversas, como prefixo dos veículos e linha percorrida. Os dados serão geridos por um software e aplicativo. A tecnologia é da também gaúcha Creare Sistemas, e o objetivo do projeto é melhorar a gestão do transporte coletivo.