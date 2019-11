A incorporadora e construtora Cyrela Goldsztein está lançando o Atmosfera, empreendimento diferente, dividido em dois condomínios residenciais completamente separados: o Atmosfera Sky, com plantas amplas de 137 metros quadrados a 316; e o Atmosfera Air, com apartamentos compactos a partir de 43 metros quadrados a 65. Ambos possuem opções de apartamentos duplex: no Sky tem três e no Air nove. Trata-se do empreendimento de maior Valor Geral de Vendas da empresa no ano, somando R$ 240 milhões. Os prédios terão áreas de lazer distintas, com entradas pela Avenida. Praia de Belas de Porto Alegre. O lançamento, que tem previsão de entrega em 2022, é em uma região com forte potencial de valorização nos próximos anos.

Em Florianópolis

A Bella Hub, que atua em Porto Alegre há 12 anos, pioneira no Sul do Brasil em conectar profissionais de diferentes idades às mais variadas carreiras do entretenimento, acaba de abir uma filial em Florianópolis, Santa Catarina. Na capital catarinense, o espaço conta com nove funcionários responsáveis por organizar os workshops e experiências de aperfeiçoamento dos novos talentos.

Hortas comunitárias

Os alunos de Relações Públicas da Escola de Comunicação da Pucrs Eduardo Dalbbem e Natalia Paszinski, criaram o site ComHorta para estimular o consumo consciente e o espírito de colaboração entre a população. Por ele, os porto-alegrenses podem mapear as hortas comunitárias mais perto de suas casas e contribuir com informações sobre outras existentes em suas regiões. Eles também estão no Instagram.

Nova loja de vinhos

A World Wine, uma das maiores referências na curadoria do vinho no Brasil, dá mais um passo e chega à Porto Alegre, instalada no Shopping Iguatemi. E atinge com a nova unidade a marca de 12 lojas próprias e 14 representantes regionais, trazendo variedades de 14 países diferentes e marcas consagradas.

Acessórios Cambruzzi

Desde 2016 no mercado gaúcho, a marca de acessórios Cambruzzi se prepara para inaugurar duas novas lojas em Porto Alegre em eventos exclusivos para convidados, nas próximas terças-feiras à noite. Amanhã no shopping Iguatemi e dia 12 no Praia de Belas.

Crescimento da navegação interior

A navegação interior vem ganhando espaço no mercado gaúcho de logística. O Contesc (Terminal de Santa Clara) que fica no polo petroquímico de Triunfo completa três anos de reativação comemorando uma expansão anual acima de 100% na movimentação de contêineres pelo Rio Jacuí. Conforme Paulo Bertinetti, presidente do Tecon Rio Grande, que opera o Contesc, a maior segurança para as cargas, a eficiência em custos e o menor impacto para o meio ambiente são algumas das vantagens apontadas pelas empresas para este modal.