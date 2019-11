Acontece nesta sexta e sábado, no Centro de Convenções do Hotel Master Gramado, um encontro nacional sobre os novos rumos da estética, a partir da criação de uma nova especialidade: a Harmonização Orofacial (HOF). Sua existência vem gerando polêmica entre os profissionais de saúde, mas traz muitos benefícios para a comunidade, pois amplia o número de especialistas em procedimentos estéticos orais e faciais, barateando os custos. Neste pano de fundo, o 1º Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial será palco de 46 palestras que debaterão saúde, bem-estar, longevidade e novas técnicas, com procedimentos minimamente invasivos.

Novembro Azul

Durante todo este mês, o Canoas Shopping ilumina sua torre com a cor do Novembro Azul, movimento mundial pela conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Neste mesmo objetivo, o shopping veiculará uma campanha on-line em suas redes sociais.

Caminhões Volks

A concessionária Transrio, de Eldorado do Sul, acaba de vender 30 caminhões semileves Volkswagen modelo 9.170 Delivery para Farias Alimentos, indústria panificadora de Alvorada, no valor de R$ 6 milhões. Além de Eldorado do Sul, a Transrio tem unidades em São Leopoldo, Pelotas e Caxias.

Dia do Veganismo

Nesta sexta-feira, 1 de novembro, é celebrado o Dia Mundial do Veganismo, estilo de vida em que não se consome alimento de origem animal, incluídos os derivados. Segundo pesquisa do Sindha de Porto Alegre e Região, 54% dos 30 restaurantes entrevistados informam que servem pratos veganos em seu cardápio e 23% que são totalmente veganos. E, dos restaurantes que servem apenas pratos veganos, 38% incluíram as opções no cardápio após sua abertura.

Natal Praia de Belas

O Praia de Belas Shopping traz o Natal 2019 para seus clientes já a partir desta sexta-feira, sendo o primeiro shopping de Porto Alegre a inaugurar suas atividades natalinas. Além de uma decoração exclusiva, ele promoverá 10 ações diferentes que compõem seu calendário de ativações, até 2 de janeiro.

O Sul Audiovisual Market

O Sul Audiovisual Market chega à quinta edição nos dias 18, 19 e 20 deste mês em Porto Alegre, com atividades agendadas na Cinemateca Capitólio Petrobras. Realizado pela Fundacine, o evento que objetiva a qualificação da cadeia produtiva do audiovisual e a circulação dos produtos regionais no cenário nacional e mundial, está com as inscrições abertas até terça-feira, no Sympla. O Sul Audiovisual propicia a troca de experiências e conhecimento e o desenvolvimento de novas parcerias e negócios com importantes players da indústria criativa e as produtoras gaúchas.