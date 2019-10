A diminuição das queixas

A Transcal, que realiza o transporte metropolitano de passageiros para Cachoeirinha, reduziu em 52% o número de reclamações dos usuários referentes à condução de seus motoristas em setembro, mês posterior aos treinamentos da empresa com o Sest Senat. Ao todo, 165 motoristas e cobradores passaram por cursos de reciclagem e atualização, com orientações sobre direção defensiva, condução econômica, qualidade no atendimento e educação no trânsito. O treinamento incluiu o uso de simulador de alta tecnologia em ambiente híbrido com projeções virtuais e equipamentos para recriar desafios reais da profissão, como condições meteorológicas adversas, tráfego intenso e perigo na via.

A proteção de dados

O avanço da tecnologia gerou também maiores facilidades para o vazamento de dados, expondo a privacidade das pessoas. O que fez surgir no Brasil - e com atraso - uma lei de proteção de dados, tema de reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha do Estado, nesta quinta-feira. A advogada Fernanda Girardi Tavares falou sobre a lei brasileira e pelo Skype Thomas Schürle, de Frankfurt, sobre a lei alemã.

Origem sustentável

Abicalçados e Assintecal promovem um evento gratuito dia 13 de novembro sobre sustentabilidade. É no Complexo Campos Bom (CEI) para dar visibilidade a programas e certificações de sustentabilidade no setor coureiro-calçadista, trazendo cases de sucesso e um debate com empresas que já colocaram o modelo em prática.

O espaço Solarium

O hotel Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre inaugura em novembro o Solarium Rooftop, um novo espaço para comemorações, jantares e coquetéis. O ambiente tem amplo terraço com vista privilegiada para a cidade e o Guaíba.

Corretora de seguros

A Corretora de Seguros Padilla de Porto Alegre completa neste mês 40 anos ininterruptos, atribuídos pelo diretor Ricardo Padilla a fatores, como planejamento, investimento no próprio negócio e atualização. Sua carteira é de 2 mil segurados, pessoas físicas e jurídicas, e foco em seguros auto, patrimônio e empresarial

Loft chega a quatro shoppings

Especializada em acessórios e aparelhos eletrônicos, a Loft passa a operar em quatro shoppings da Airaz Administradora. A marca, que possui em seu mix capas para celulares, baterias, carregadores, fones, caixas de som e power banks, está presente com lojas no Bourbon São Leopoldo e Moinhos Shopping e quiosques no Bourbon Country e Bourbon Ipiranga. O investimento se dá, em grande parte, pela sinergia entre a visão das empresas e Airaz. "A Airaz possui uma abordagem humanizada, com equipes bem treinadas para atender o público e o lojista, e isso faz toda a diferença no mercado", afirma Melissa Loreto, franqueadora da marca.