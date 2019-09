Vinícolas mais representativas

As 16 amostras de vinhos degustadas por mil apreciadores na 27ª Avaliação Nacional de vinhos da safra 2019, no sábado, em Bento Gonçalves, foram as mais representativas não só da qualidade, mas também do universo das vinícolas brasileiras e de suas regiões. Com exceção de duas: Miolo - com três, mas de três regiões diferentes: Serra (de Bento Gonçalves), Campanha (Almaden de Livramento) e Vale do São Francisco (Terranova da Baia) - e Valduga, com duas na Serra (Bento Gonçalves e Domno de Garibaldi). As demais, uma: Guatambu Campanha (Dom Pedrito), Aurora Serra (Bento Gonçalves), Salton Serra (Bento Gonçalves), Nova Aliança Serra (Flores da Cunha), Beber Serra (Flores da Cunha), Panizzon Serra (Flores da Cunha), Chandon Serra (Garibaldi), Valmarino Serra (Pinto Bandeira) Perini Serra (Farroupilha), Dom Guerino Serra (Feliz), Campestre Serra (Vacaria).

Empate em pontuação

Duas curiosidades sobre a Avaliação 2019. Ela empatou em pontuação com a de 2018, na média ponderada de 86,6 na nota, apesar de 2019 ter que enfrentar maiores problemas na safra, como o excesso de chuvas, ratificando, mais uma vez, a competência dos enólogos. Já a representação das mulheres nos quase mil participantes cresceu para 38%. O tema da extinção do Ibravin não foi trazido a público, mas esteve bastante presente nos bastidores, onde se lamentou o fim de uma entidade que conseguiu aglutinar o setor, antes bastante envolvido em disputas.

Espumante de 10 anos

A Miolo aproveitou a festa dos 30 anos, neste sábado, para lançar em grande estilo seu espumante envelhecido Sur Lie por 10 anos, marca Iride, com rótulo de aço dourado colado na garrafa, mas tiragem de apenas 1,8 mil garrafas. Os próximos serão as safras 2011, 2012 e 2014, sempre por 10 anos, mas com 3 mil garrafas.

A família Oltramari

Tudo pronto para o 3º Encontro da Família Oltramari (de além-mar), entre eles, o diretor do Shopping Total, Eduardo Oltramari, dia 12 de outubro, no Salão ao lado da Paróquia Pompéia Barros Cassal, em Porto Alegre. Como são muitos, o recado é que as confirmações devem ser feitas até hoje à noite.

Tampinha Legal chega a Goiás

O Tampinha Legal chegou ao estado de Goiás neste setembro, quando aconteceu a primeira entrega de tampinhas plásticas coletadas pelas entidades assistenciais do estado. A iniciativa, implantada pelo Simplago com o apoio das empresas Grafigel e Bom Lixo, além de incentivar a economia circular, serve de fonte de recursos financeiros para as entidades assistenciais cadastradas. O programa do Instituto Sustenplast já coletou e vendeu, até agora, mais de 270 mil quilos de tampinhas plásticas, em valor superior a R$ 500 mil. Atualmente, mais de 500 entidades assistenciais estão cadastradas.