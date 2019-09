Já está em vigor o cartão Melhor Idade para pessoas acima de 65 anos em ônibus da Região Metropolitana de Porto Alegre, benefício aprovado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros (CETM) em julho. E os usuários do consórcio TEU! já podem contar com o reconhecimento facial para desfrutar do benefício. Para isso, o idoso realiza seu cadastramento na empresa operadora e passa a usar a roleta interna do ônibus, liberada após checagem da câmera de controle embutida no sistema eletrônico TEU! Não sendo mais necessária a permanência do usuário na área anterior à roleta, o novo sistema beneficia também os demais usuários, pois resulta em maior fluidez aos passageiros

Showroom para móveis

Ao comemorar 18 anos e após pesquisas em feiras do setor moveleiro, a Vicom de Caxias do Sul inaugura nesta quinta um showroom para mostrar todas as tecnologias e recursos comercializados pela empresa para serem contemplados em operação. Entre eles, ferragem de porta retrátil oculta e fechaduras biométricas.

Brincadeira gol a gol

Um evento para resgatar uma das mais famosas brincadeiras de criança com atletas amadores de habilidades no gol vai acontecer em Porto Alegre dia 6 de outubro. É o gol a gol, promoção da marca gaúcha Poker, já realizado em Montenegro, Itajaí e, após esta etapa, em São Paulo. Ele terá quatro categorias: masculino, feminino, juvenil e infantil.

No Conecta Imobi 2019

A Auxiliadora Predial estará no 6º Conecta Imobi 2019, maior evento do mercado imobiliário na América Latina que começa hoje em São Paulo, com mais de 6 mil profissionais. O diretor Matheus Kurtz e o franqueado Kleber Sobrinho serão palestrantes do encontro onde os temas serão marketing, vendas e tecnologia.

Cacetinho 100% integral

O Supper Rissul anuncia o lançamento do seu primeiro cacetinho integral, em receita exclusiva, desenvolvida pelo seu setor de panificação em três anos de pesquisa com visitas até a padarias alemãs. Ele leva farinha 100% integral, não tem lactose nem gordura trans e já é um dos três produtos mais vendidos de toda rede.

Mais profissionais imigrantes

O Rio Grande do Sul registrou um aumento de 57% no número de imigrantes profissionais que chegaram no segundo trimestre de 2019 sobre igual período de 2018, conforme relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os gaúchos receberam 262 imigrantes, muitos de alto nível técnico entre abril e junho. Além disso, o Estado registrou R$ 1.156 milhão de investimentos de parte desses novos imigrantes, o dobro do volume do segundo trimestre de 2018. Para Diana Quintas, sócia brasileira da Fragomen, os números indicam que os estrangeiros estão vendo boas oportunidades no País.