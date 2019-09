Hotel de selo sustentável

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado (RS), é o único resort brasileiro em processo de certificação Leed criada pelo United States Green Building Council, organização que promove e fomenta práticas de construções sustentáveis. O hotel de 309 apartamentos foi projetado e construído no conceito Green Building, que garante que todo o processo de construção e posterior operação sejam sustentáveis. Além disso, é também a primeira construção na Região das Hortênsias a investir em uma certificação internacional e o primeiro resort a ser administrado por uma rede internacional inspirado nos resorts de inverno da Europa.

Características do hotel

O destaque do Windham é o paisagismo com vegetação adaptada ao microclima, chuveiros e torneiras de alta performance, reuso de água da chuva nos vasos sanitários e irrigação; sensores de presença em todas as áreas internas; projetos e sistemas eficientes em climatização, uso de vidros duplos e previsão de iluminação natural em quase todos os ambientes, reduzindo o consumo de energia.

Novidades Fritz & Frida

A marca Fritz & Frida fez várias mudanças no seu pão de queijo: eliminou o glúten, reduziu em 30% o sódio e em 50% a gordura saturada, dotou-o de nova embalagem, que evidencia a origem e qualidade do produto. E, em paralelo, ampliou o mix da linha de massas caseiras com a nova Massa Pappardelle, feita de ovos de cozimento rápido, tiras mais largas no formato e combinação para molhos mais encorpados.

A vez dos netos da Edith

Desde 1956, muito antes de o mercado de produtos saudáveis se tornar gigante e atraente aos investidores, a Casa Dietética Edith Travi aposta neste nicho. Um clássico da loja da Dr. Timóteo de Porto Alegre é o iogurte artesanal. Pois a casa começa agora uma nova etapa, com os netos da fundadora, Gustavo e Letícia Travi, no comando da operação. Sem perder, claro, a identidade inovadora da precursora Edith Travi.

Crônicas de Pinhal Alto na Amazon

A professora aposentada Maria Helena Seger, de Pinhal Alto, interior de Nova Petrópolis, acaba de lançar um livro de crônicas sob o título Central Pinhalense, que faz o maior sucesso. Depois da primeira sessão de autógrafos dia 7 deste mês na sua localidade, realizou neste sábado uma segunda no centro de Nova Petrópolis após o desfile do Festival da Primavera - Frühlingsfest. Seu título faz referência, segunda a autora, ao filme Central do Brasil, onde a protagonista escreve cartas no lugar de outras pessoas saudosas de familiares distantes. O livro, que está à venda no formato Kindle da loja virtual Amazon, reúne 30 crônicas de impressões coletadas durante nove anos em inúmeras viagens de ônibus a Nova Petrópolis.