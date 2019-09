Aposta na digitalização

A RGE vem transformando a forma de se relacionar com seus mais de 2,9 milhões de clientes nos 381 municípios gaúchos onde distribui energia elétrica. E investe cada vez mais na digitalização para seu conforto e praticidade. No aplicativo gratuito "CPFL Energia", já é possível acessar mais de 30 serviços, como a conta por e-mail, sua segunda via, troca de titularidade, recebimento da informação da falta de energia e outros, tipo histórico de consumo e a agenda de desligamentos programados para manutenção e melhorias na rede. Para o cliente rural, além do aplicativo e do site, a RGE reforça o uso do SMS para informar a falta de energia.

Falta de luz pelo app

Até há pouco, para conseguir informar a concessionária sobre a falta de luz, a opção era telefonar para o 0800. Hoje é possível fazer pelo aplicativo e só com o endereço mesmo sem o código do cliente segundo o gerente Alex Wachholz.

Concorrência de startups

A entrada de startups no transporte e logística abala a confiança dos líderes do setor, como mostra relatório da PwC. Ocorre que os concorrentes trazem soluções inovadoras para eliminar as ineficiências dos modelos de negócios tradicionais, tipo agendamento automatizado e entregas de vários remetentes, usando tecnologias como inteligência artificial e blockchain.

Software para vendas

A gaúcha Vipal Borrachas acaba de lançar a plataforma Smart Seller. Desenvolvido com a Salesforce, promove o acompanhamento de equipes comerciais para proporcionar maior controle dos processos e eficiência operacional, incentivar com ele a manutenção e fidelização de clientes e apoiar na prospecção de novos.

Gang em Venâncio Aires

Maior marca de roupa jovem do Sul do País, a Gang abre às 9h desta quinta-feira em Venâncio Aires. Serão 9 mil produtos à disposição dos clientes, com animação de DJ, open de Bib's e wi-fi liberado. E parte das vendas na inauguração será revertida em número de peças de roupas para uma ONG ou instituição de caridade local.

Polegar para cima ou para baixo

Um polegar para cima ou um polegar para baixo é tudo o que os prefeitos atendidos pela GOVBR precisam para saber se os índices do município estão dentro do previsto pela lei. Trata-se da Sala de Situação, plataforma on-line recém-lançada que analisa os dados da cidade e os apresenta em uma interface que indica, através do polegar para cima, em verde, se os índices seguem as metas do município, ou do polegar para baixo, em vermelho, se requerem mais atenção. Entre os dados, estão a meta das prefeituras de executar pelo menos 25% de toda sua receita líquida na área da saúde, e o gasto com a folha de pagamento de servidores públicos, que, por lei, não pode ultrapassar 60% da arrecadação.