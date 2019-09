RAR chega a Brasília

Reconhecida pela produção de maçãs, queijos e vinhos, a RAR, empresa idealizada por Raul Anselmo Randon, está fortalecendo laços também fora do Estado. Em evento que ocorreu em Brasília, os representantes da empresa, Sérgio Barbosa, diretor-superintendente, e o distribuidor de vinhos da região, Senhor Santiago, participaram de evento em um renomado restaurante da capital federal, o Dom Francisco, localizado no lago Paranoá, que já teve Raul Randon como cliente assíduo. O evento teve como objetivo a expansão da marca.

Cooperativas no Vale do Silício

Um grupo de cooperativas agropecuárias gaúchas está no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em busca de novas tecnologias e tendências de inovação para agregar valor e rentabilidade aos seus associados. O grupo é liderado pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo (Escoop), mantida pelo Sescoop/RS. No berço das startups, 40 cooperativistas terão a possibilidade de conhecer este ambiente de transformação ligado a alta tecnologia.

Capacità organiza encontro

A Capacità está no comando de mais um Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), evento focado nas relações entre os dois países, que ocorrerá de 15 a 17 de setembro de 2019, na cidade de Natal (RN). A empresa também foi a responsável pela cerimônia de lançamento do EEBA 2019, em junho do ano passado, em Colônia, quarta maior cidade da Alemanha. A expectativa de público é de mais de 200 alemães e cerca de 800 participantes do Brasil. Nesta edição, a Capacità trabalhou com fornecedores da região para estimular a economia local.

Instituto do Câncer Infantil

No mês de conscientização do câncer infantojuvenil, o Instituto do Câncer Infantil está promovendo eventos para conscientizar e alertar sobre a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes até 19 anos. Entre as ações do Setembro Dourado está a 22ª Corrida pela Vida de Gramado, com largada na sede do ICI (Rua São Manoel, 850) nesta sexta-feira (13). Os maratonistas se revezarão até Gramado (140km) e, no sábado (14), a comunidade completará percurso em esteiras, totalizando 500 quilômetros. Já no domingo, em parceria com o projeto Camaleão, será realizado o evento Juntos pela Vida, no parque da Redenção, em Porto Alegre.

Vivo reinaugura loja própria

A Vivo reinaugurou sua loja própria no Bourbon Shopping Novo Hamburgo. O espaço com 155 m² foi totalmente reformulado e conta com ambiente para degustação de serviços, smartphones e acessórios, além de Espaço TV e de exclusivo Espaço Guru, com a consultoria de especialista em tecnologia da Vivo. A loja oferece ainda wi-fi gratuito para clientes e não clientes. Painéis de vídeo wall e uma vitrine digital integram o visual tecnológico do novo espaço da Vivo.