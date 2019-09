O melhor semestre do BRDE

O BRDE encerrou o primeiro semestre deste ano com R$ 1,1 bilhão em operações de crédito contratadas, expansão de 35,1% sobre igual período de 2018. Somados às contrapartidas dos empreendedores, os financiamentos viabilizaram R$ 1,4 bilhão em investimentos na Região Sul, que foram responsáveis pela manutenção e geração de mais de 20 mil postos de trabalho e o incremento de R$ 162 milhões/ano em impostos para os estados da região. Seu lucro líquido atingiu R$ 109,6 milhões, incremento de 66,7% na mesma relação. Esse conjunto de indicadores levou o banco a apresentar, em 2019, seu melhor primeiro semestre da história. No Rio Grande do Sul, suas contratações aumentaram 27,8% no período.

Aposta na recuperação

Como se trata do balanço de um banco de desenvolvimento, o excelente resultado mostra a existência de demanda no mercado, decorrente da confiança dos empresários em uma próxima, embora lenta recuperação da economia, suprida com a devida agilidade pelo BRDE.

Aeroporto de Canela

Canela volta a apostar no seu aeroporto e estabelece, através do secretário adjunto de obras, Germano Junges, data para sua saída do papel: outubro de 2020. Os próximos passos são a renovação da outorga, prevista para dezembro, e a renovação da licença ambiental para março de 2020. O investimento é estimado em R$ 185 milhões a ser bancado por investidores privados.

Relatório sustentável

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, acaba de apresentar seu novo relatório de impacto social e sustentável, com os avanços de 2018 em cinco pontos-chave - gente, emprego, comunidade, qualidade e sustentabilidade - e nos 20 países da América Latina e do Caribe onde atua. Um exemplo é que ela começou a se abastecer apenas de carne de regiões certificadas.

Governança familiar

A Câmara Brasil-Alemanha RS vai promover, na manhã desta quinta-feira, o IV simpósio sobre governança familiar, o desafio da convivência entre gerações. É no auditório do edifício Platinum Tower, na Carlos Gomes, em Porto Alegre. "Mais importante do que assegurar a perenidade da empresa familiar é trabalhar a convivência entre diferentes gerações" - é o pensamento dos seus organizadores.

Negros na universidade

Houve um aumento gradual da inserção de negros nas universidades nos últimos anos, conforme estudo divulgado pela Ipea. Entre 2012 e 2015, o número de vagas reservadas aos afrodescendentes passou de 140.303 para 247.950. Isso porque 31% das universidades públicas, que não haviam aderido a qualquer modalidade de reserva de vagas, foram obrigadas a implantá-la. A lei de cotas uniformizou, estabeleceu metas e tornou obrigatória a adoção de programas de ações afirmativas na rede federal de ensino.