Gang no Festival de Cinema

Este será um dos mais agitados fins de semana de Gramado devido ao 47º Festival de Cinema, e a Gang estará lá participando. No sábado, a marca de roupa jovem estreia o novo Gang Truck, remodelado e rebatizado de Gang Experience. Ele estará nas festas Carpe Vitta e Red Carpet, que ocorrem no Expogramado, e nele serão realizadas ações de experiência com o público em jogo de adivinhação, com brindes especiais e um código de desconto exclusivo - válido no e-commerce do dia. A empresa doou 100 moletons para o Educavídeo, programa com 70 jovens entre 12 e 18 anos.

Embolsadora de silagem

A Marcher Brasil pretende elevar para 30% a participação do setor pecuário em seu faturamento. Por isso, como parte desta meta, a empresa apresenta, na 42ª Expointer, novidades na Ingrain900, embolsadora de silagem com capacidade para 120 toneladas por hora. Ela vem com melhorias sugeridas pelos clientes. Sua expectativa é vender 15% mais do que na edição do evento.

A deseducação hoje

Como professores, escola e núcleo familiar podem se alinhar de modo orgânico, criando ambientes de aprendizagem? Esta a pergunta-chave para a palestra Quando Ninguém Educa, que o Colégio Leonardo da Vinci, unidade Alfa, promove, na noite desta segunda-feira, no seu auditório. É para instigar a reflexão sobre a inevitável reinvenção das estratégias de ensino no momento atual.

Sábado do McDia Feliz

O McDia Feliz, principal evento comunitário do Sistema McDonald's, chega, neste sábado, em todo o País, à sua 31ª edição. No Estado, acontecerá em 33 lojas de 11 cidades. Participante da campanha, o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre está mobilizado com voluntários e apoiadores, e sua expectativa é vender 35 mil cupons, além da arrecadação com produtos promocionais e a venda presencial.

Temporada de prêmios

A Cooperativa Languiru, de Teutônia, começou, nesta semana, sua Temporada de Prêmios 2019, que vai até 20 de dezembro. Ela beneficia associados e não associados que realizarem compras nas suas 16 unidades de varejo.

MRV na reforma da maternidade

Uma maternidade mais humanizada e acolhedora para mamães e bebês foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, cuja reforma foi realizada através de parceria com a MRV, que investiu R$ 500 mil na reestruturação de toda a ala de internação, com a retirada de paredes e divisórias. Melhorias também nas instalações elétricas, hidráulicas, instalação de um novo sistema hidrossanitário, além de acabamentos e infraestrutura de quatro enfermarias com banheiro. E, finalmente, melhorias ainda em depósito de material de limpeza, posto de enfermagem com banheiro, copa e cozinha.