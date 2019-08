O efeito Bolsa Família

O Bolsa Família é a transferência pública que mais alcançou a população pobre no Brasil, conforme conclusão de balanço de seus primeiros 15 anos realizado por pesquisadores do Ipea. Cerca de 70% de seus recursos atingiram os 20% mais pobres, reduzindo a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. O programa também responde por 10% de redução da desigualdade no Brasil, entre 2001 e 2015. Esse impacto é relevante, tendo em vista seu baixo custo de apenas 0,5% no PIB, destaca o pesquisador do Ipea Pedro Ferreira de Souza. A decisão de aumentar sua cobertura - de 6 milhões de famílias em 2004 para 13,3 milhões em 2017 - foi importante, pois permitiu que 3,4 milhões de pessoas deixassem a situação de pobreza extrema e outras 3,3 milhões superassem a pobreza.

Desafios continuam

Mas, o Ipea alerta que os desafios permanecem, uma vez que 64% dos beneficiados pelo Bolsa Família continuam em situação de extrema pobreza, devido ao valor médio transferido mensalmente para cada família - cerca de R$ 180,00, em 2017. "O modesto valor impede que o programa seja ainda mais eficaz no combate à pobreza no País", ponderou o pesquisador Pedro Ferreira de Souza, do Ipea.

Certificação digital

A AR Master Sul, de Caxias do Sul, especializada em certificação digital, e vinculada à paulista Certisign, inaugura hoje sua primeira filial junto ao Cartório Postal do Barra Shopping de Porto Alegre, onde projeta 100 atendimentos por dia.

Pelo Dia do Pendura

Advogados que se identificarem ganharão descontos hoje em lojas do Trend Boutique Mall, de Porto Alegre, em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado ontem. Tradicionalmente, eles eram presenteados com descontos ou a possibilidade de "pendurar" a conta em bares e restaurantes devido ao prestígio da atividade. As lojas do shopping participantes da ação serão identificados. O Trend fica no bairro Praia de Belas, na Av. Ipiranga, perto dos principais prédios do judiciário.

Primeiro GW de solar

O Brasil acaba de ultrapassar a marca histórica de 1 gigawatt (GW) em projetos operacionais da fonte solar fotovoltaica conectados na matriz elétrica nacional, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Energia suficiente para abastecer 500 mil residências e dois milhões de consumidores.

Carro solar fotovoltaico

O carro elétrico continua sendo referência na evolução do setor, embora sua relativamente lenta aceitação. Mas o Japão, onde vem tendo uma atenção maior, já promoveu corrida de carros solares fotovoltaicos. O vencedor foi o da Universidade Osaka Sangyo (OSU), equipado com células IBC e painéis da chinesa Trina Solar.

Concentração empresarial continua

O mercado de fusões e aquisições se manterá aquecido no segundo semestre, na avaliação do diretor executivo da StoneCapital Investimentos, Ricardo Albert Schmitt. Tecnologia de informação, planos de saúde e instituições financeiras devem liderar o ranking de segmentos cujo número de participantes diminuirá sobrando "os grandes". O segmento agrícola em várias pontas da cadeia, incluindo a de distribuição, também passará por forte consolidação, processo esse que já se iniciou capitaneado por fundos de investimento, segundo Schmitt. A Stone Capital é uma consultoria especializada em assessorar operações de compra e venda de empresas com sede em Porto Alegre e filiais em Caxias do Sul e Curitiba.