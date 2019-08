Uso da Libras nas lojas

A Lojas Colombo está em vias de capacitar por meio de seu programa de Educação a Distância (EAD) da UniColombo 1.413 vendedores e gerentes - entre 4 mil colaboradores distribuídos em 250 unidades da região Sul - para atender pessoas com deficiência auditiva. O conteúdo, composto por dois vídeos, não pretende ensinar a Libras, mas mostrar as características da deficiência auditiva com uma comunicação básica de interação. Por exemplo, o vídeo revela a diferença entre língua (um conjunto de sinais) e linguagem (a capacidade de interpretar os sinais). Ensina que a Libras foi reconhecida por lei em 2002 e que os surdos nem sempre são mudos, eles apenas não aprenderam a falar - é rude chamar o surdo de mudo.

Dal Pizzol 45 anos

Vinícola Dal Pizzol, de Faria Lemos, distrito de Bento Gonçalves, comemora 45 anos neste ano e para isso acaba de lançar um vinho especial, assemblage de três variedades - Marselan, Petit Verdot e Alicante Bouschet, da safra 2017 - elaborado de uvas colhidas na Serra Gaúcha e Campanha. É um lote único limitado a 4,4 mil garrafas especiais com teor alcoólico de 14%. Resultado de 13 gerações, sete na Itália e seis no Brasil.

Cervejas para cães

O Shopping Iguatemi Porto Alegre inaugurou neste mês um quiosque da Tré Bike Bier, marca especializada em cervejas artesanais. A loja oferece quatro estilos de chopps, que variam a cada semana, e nove marcas exclusivas de cervejas artesanais. E disponibiliza ainda em seu cardápio duas opções de cervejas para cães, da marca Dog Beer.

Campanha da Claro

A campanha de incorporação dos serviços da NET pela Claro impactou mais de 140 milhões de brasileiros em sete dias. Na sua estratégia, a Claro "tomou conta" do Google e do YouTube, apostando na estratégia Blast, e tornou-se a campanha de maior alcance já feita com a ferramenta desde sua criação em 2016. Resultado: mais de 77 milhões de pessoas foram impactadas por ela no Brasil em apenas 24 horas.

Unicred 30 anos de história

A Unicred chega neste mês de agosto a seus 30 anos com muitos motivos para comemorar. O principal deles é sua história, hoje com 35 cooperativas e 259 unidades de negócios que representam 211 mil cooperados, R$ 13,1 bilhões de ativos e R$ 6,2 bilhões na carteira de crédito. Em celebração, a Unicred RS lançará, neste sábado o livro Unicred 30 Anos, assinado pelo jornalista e historiador Pedro Haase Filho, e um documentário de 10 minutos, produzido pela Eyxo Estratégias de Inovação, com o resgate histórico da sua trajetória. Nestas décadas, a Unicred não apenas cresceu, mas multiplicou-se de forma contínua e sólida, sempre pensando no bem-estar e na prosperidade dos cooperados, colaboradores e parceiros.