Nova operação na Fiergs

A MuleBule Gastronomia abre sua primeira operação store in store - implantação de um ponto de venda dentro de outro - em Porto Alegre. É o Burger & Co no Centro de Eventos Fiergs, formatado com conceito moderno de produção e atendimento para atender exclusivamente a seus eventos. O cardápio conta com burgers, pizzas e wraps. Assinado pela Trino Arquitetura, o espaço foi criado para ser compacto e moderno e tem estilo industrial. Foram utilizados tons neutros como preto e branco, piso com cor cimentada e uma parede ameixa com imagens conceituais de opções do cardápio. Entre alguns elementos que se destacam estão uma bancada com revestimento de cerâmica que lembra o aconchego da madeira e luminárias vintage restauradas.

Hotel com desconto

O Radisson Porto Alegre, que fica a 25 minutos do Parque de Exposições de Esteio, oferece 10% de desconto a quem se hospedar no hotel durante a Expointer, entre 24 deste mês e 1 de setembro, válido para reservas em seu site.

Startups da saúde

Centro Clínico Gaúcho participa por seu diretor financeiro Fábio Rossetto da mesa avaliadora da Amcham Arena 2019, na seletiva de Healthtechs, que reunirá dia 14 deste mês 12 startups com soluções para saúde e tecnologias para o bem-estar e alimentação. O evento ocorre em todas as 15 regionais da Amcham no Brasil e busca aproximar as empresas das startups.

Feira orgânica diária

Rede Terra Madre - Orgânicos e Saudáveis com 12 unidades em nove estados, entre eles o RS, promove feira diária de orgânicos e abastecida duas vezes na semana, reunindo 80 produtos frescos, muitos não encontráveis nas feiras tradicionais, porque de estações específicas. Em Porto Alegre ela fica na Cristóvão Colombo.

Almoço para os pais

O recém-inaugurado restaurante da rede Detroit Steakhouse do Praia de Belas Shopping de Porto Alegre vai homenagear os pais no seu dia, domingo, com a cortesia de uma sobremesa e uma bebida, que pode ser um chopp, caipirinha ou um refil de refrigerante. Segundo o diretor Fábio Marques Jr, isso é praxe da casa - pensada em receber famílias - em datas especiais.

Estágio e jovens talentos

O Grupo Movile, de São Paulo, holding investidora de apps como iFood e Sympla, além de desenvolvedora de empresas como PlayKids e Wavy, está lançando seu programa de estágio e de jovens talentos, com mais de 100 vagas a serem preenchidas, inclusive em Porto Alegre. Ele é aberto até 7 de setembro a pessoas de todas as áreas e instituições de ensino e sem pré-requisitos de idiomas. A seleção será às cegas e seu início será com ajuda de chatbots.

Grupo Marelli investe R$ 20 milhões

O Grupo Marelli começou a implantar seu projeto de expansão e de excelência operacional com a unificação das plantas da área metalúrgica de suas duas fábricas: a Marelli, de Caxias do Sul, focada em mobiliário corporativo, e a Ingecon, de Canoas, adquirida em 2016 e com foco no varejo. As duas passam a funcionar juntas em pavilhão anexo ao parque da Marelli, em Caxias do Sul, ampliado em 8 mil metros quadrados com a locação de novo espaço. O investimento é de R$ 5 milhões na primeira etapa, que inclui a adequação da nova área fabril, aquisição de equipamentos e tecnologias e a contratação de 60 profissionais para atingir R$ 20 milhões até o final em recursos próprios. A meta é elevar logo em 30% a produtividade e triplicar em dois anos sua capacidade.