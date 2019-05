Maçãs para Rússia e Índia

68

685834

2019-05-27 03:00:00

A Rasip, de Vacaria, controlada pela RAR, que atua na produção e na comercialização de maçãs, faturou, no ano passado, US$ 7,3 milhões em exportações e abriu mercados importantes, como a Índia e a Rússia, com grande potencial comprador. Segundo o diretor-superintendente da RAR, Sérgio Martins Barbosa, a Rasip possui capacidade de produção e comercialização de 80 mil toneladas por ano, sendo 50 mil próprias e 30 mil adquiridas de terceiros. Entre os novos investimentos, aumento da área plantada e cobertura dos pomares com telas antigranizo, além do plantio da fruta orgânica. Por tudo isso, ela recebe, dia 6 de junho, o Prêmio Exportação RS de um conselho liderado pela ADVB-RS e mais 16 instituições.

Governador em aula

Chamou a atenção, na semana que passou, o gesto de humildade do governador Eduardo Leite frequentando aula do curso de alta liderança da Fundação Dom Cabral com o secretariado na chegada da viagem ao exterior. Aliás, esse estilo tem facilitado suas negociações com o Legislativo.

Mini Cooper Cabrio

O BarraShoppingSul de Porto Alegre vai sortear um Mini Cooper Cabrio 0 km e conversível na campanha do Dia dos Namorados. Com R$ 400,00 em compras nas lojas participantes, o cliente ganha um cupom para concorrer e leva para casa uma caixa de chocolates Kopenhagem em formato de coração, brinde limitado a uma unidade por CPF.

Suco de uva vinífera

Casa Madeira, do Grupo Famiglia Valduga, de Bento Gonçalves, lança o primeiro suco de uva brasileiro elaborado de uvas viníferas, destinadas à produção de grandes vinhos. O novo suco premium chega em três versões: Moscato, Merlot e Cabernet Sauvignon, todas sem adição de álcool, açúcares, água ou conservante e envasadas em garrafa de 750 ml.

Prefeito empreendedor

O Sebrae nacional entrega, em Brasília, dia 5 de junho, o Prêmio Prefeito Empreendedor em sua X Edição. A promoção começou em 2001 e, de lá para cá, foram conhecidas pelo menos 55 histórias bem sucedidas e mais de 10 mil projetos municipais inscritos. O prêmio reconhece prefeitos que criam condições favoráveis às micro e pequenas empresas, e aos microempreendedores individuais.

Viagens acadêmicas aos EUA

Um grupo de acadêmicos do curso de Direito das Faculdades Integradas São Judas Tadeu de Porto Alegre embarcou, neste sábado, para os EUA, onde permanece até 3 de junho, acompanhado do professor Fabiano Justin Cerveira. O roteiro passa por Boston e Nova Iorque com visitas à Universidade de Harvard, à sede da ONU, ao Museu de História Natural e ao One World Trade Center, além de participação em audiências cíveis e criminais. O projeto "Passaporte para o Mercado" realiza viagens acadêmicas desde 2015, que visam ao conhecimento na prática. Desde então, já levou os alunos da São Judas a lugares como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica; o Tribunal de Haia, na Holanda; e o Parlamento Britânico.