Uma reação no comércio

2019-05-23 03:00:00

O Dia dos Namorados deve injetar R$ 115 milhões no comércio da Capital, aumento de 37,5% sobre os R$ 80 milhões de 2018, considerando a inflação do período, conforme levantamento do Sindilojas Porto Alegre. O estudo apontou ainda que neste ano as lojas de shopping devem receber o maior movimento, ao contrário de 2018, quando o comércio de rua apareceu na preferência. As compras pela internet seguem na terceira posição da lista de lugares preferidos para comprar, seguidas do comércio informal e dos revendedores de produtos. O conteúdo completo da pesquisa deve ser divulgado no dia 31.

Prêmio inovação

A Keko Acessórios de Caxias do Sul está entre as finalistas do Prêmio Nacional de Inovação deste ano da CNI e Sebrae. É com a Capota Rígida Retrátil Aluminum, pioneira e inovadora no Brasil e na América do Sul, que concorre na categoria Inovação de Produtos e modalidade média empresa.

Fundos de ações

Apesar da volatilidade dos mercados, há fundos de ações seguindo recomendados. É o caso de dois da corretora digital gaúcha Warren. O Warren Brasil FIA atingiu 19,57%, ante 15,23% do Ibovespa. Já o Warren USA FIM, 12,86%, ante 9,5% do S&P 500 - rendimento 231% acima do CDI.

Milhões em milhas

A promoção Dois Milhões de Milhas, dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, distribui hoje números da sorte em triplo. Ganham os portadores que realizarem compras no valor de R$ 400,00 no dia ou os que completarem o valor a partir de um saldo remanescente na data. A promoção, que acontece até o dia 31 deste mês, sorteará 10 prêmios de 200 mil milhas Smiles cada.

Coleção essências

A grife Jorge Bischoff acaba de apresentar ao mercado o mais novo produto com a assinatura do seu designer: uma linha de aromas para ambientes. É a Coleção Essências que traz a fragrância da marca em kit com aromatizador spray, difusor de aroma e sabonete liquido. E amplia o mix de produtos, complementando o conjunto de sapatos e bolsas femininos e masculinos.

Novo restaurante no Praia de Belas

Bastante conhecida nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a rede de restaurantes casual dining, Detroit Steakhouse, acaba de abrir no Praia de Belas Shopping de Porto Alegre sua segunda unidade no Sul, que projeta atender 10 mil consumidores por mês. Ele oferece ambiente no estilo americano, menu recheado com cortes nobres de carne e transmissões de competições esportivas. Focado nas classes B e C, aposta em um cardápio com pratos típicos dos EUA e preços acessíveis, como o famoso rodízio Detroit, para consumir à vontade mais de 25 opções, de segunda à sexta-feira. O menu também disponibiliza opções à la carte para o The Motown, que servem de duas a três pessoas. A franquia conta com 32 pontos de venda e 18 operações em fase de instalação e projeta faturar R$ 100 milhões em 2019.