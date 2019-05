Evolução do vinho brasileiro

68

683828

2019-05-14 03:00:00

Seis vinhos tintos de safras históricas - 1953, 1999, 2002, 2005, 2008 e 2012 - serão degustados por 50 enólogos durante a 100ª degustação temática a ser realizada pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) no DallÓnder Grande Hotel de Bento Gonçalves, nesta quinta A experiência permitirá a eles avaliarem a evolução e potencialidades de cada vinho brasileiro. "As degustações temáticas são tradicionais na entidade, mas esta é histórica porque marca uma trajetória de continuidade ao trabalho, iniciado há mais de 15 anos", destaca o presidente Daniel Salvador. A degustação também se diferencia por reunir rótulos de vinhos envelhecidos que mostram o potencial de envelhecimento do vinho brasileiro.

Na rede Iberoamericana

As Faculdades Integradas São Judas Tadeu de Porto Alegre deram um novo passo na excelência acadêmica, integrando-se à Red Iberoamericana de Universidades e Institutos con Investigacion en Derecho e Informática, uma das maiores de discussão sobre Direito Digital. O que irá permitir o intercâmbio entre docentes e discentes das instituições participantes, que são 23, de universidades de 11 países.

Revisão do Plano Diretor

A Amcham Porto Alegre realiza nesta quinta ampla discussão sobre a revisão do Plano Diretor da cidade, presentes o vereador Felipe Camozzato e os presidentes de entidades de arquitetos, Thiago Holzmann, da CAU, e Vicente Brandão, da Asbea. Em pauta, as modificações na altura, aproveitamento de espaços e mobilidade urbana.

Um Grenal no almoço

A reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha do RS nesta quinta-feira vai receber os presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan, e do Inter, Marcelo Medeiros, com o tema gestão e administração de clubes - os bastidores da paixão gaúcha. Será no Plaza São Rafael. Uma pergunta que por certo sera feita a Bolzan: quando haverá a troca de chaves dos estádios (o Olímpico pela Arena)?

Espaços democráticos

A Prefeitura de Gramado encontrou uma forma de revitalizar antigos Largos Culturais abandonados na cidade com a criação de Concierges, concedidos à iniciativa privada. É um ambiente que consegue reunir em 12 metros quadrados cultura, turismo, sustentabilidade e tecnologia.

Armazenamento móvel

Especializada em armazenamento móvel, a Marcher Brasil faturou 25% a mais na Agrishow 2019 do que na de 2018. O resultado reflete o otimismo com a colheita de milho no Centro-Oeste que deve crescer 19,5% sobre 2018. Influenciou ainda a parceria com suas principais revendas, que oferecem os equipamentos em pronta-entrega.

Materiais raros no Tecnopuc Viamão

A Jomon, empresa gaúcha instalada no Tecnopuc Viamão, cresceu mais de 20% por ano desde 2016 explorando um mercado ainda incipiente no Brasil: a cerâmica técnica, material usado na indústria e que substitui o aço. Entre suas vantagens estão a resistência a altas temperaturas, ao desgaste e à abrasão. Para continuar crescendo, a Jomon aumentou sua área de atuação e agora produz zircônia para o setor odontológico. A zircônia é uma cerâmica técnica utilizada em próteses dentárias, produto de referência mundial em procedimentos odontológicos. A empresa recebeu recentemente certificação da Anvisa para iniciar a produção do material. Com isso, terá um aumento de 50% no faturamento em 2019. E, ainda segundo o sócio Luís Filipe Rebelo, a Jomon está com um produto em teste nos EUA.