Aeromóvel internacional

68

683649

2019-05-13 03:00:00

O aeromóvel lançou nesta sexta-feira seu site em inglês, destinado ao mercado internacional. Mas não se trata da versão do atual do Brasil e sim um original, elaborado nos EUA por profissionais de lá, onde irá rodar, segundo o diretor Marcos Coester. Tem inclusive marca (Aerom) e cor (verde no lugar da laranja), adequadas ao gosto norte-americano. O lançamento precede a conferência das cidades inteligentes (o Smart Cities New York 2019), que acontece a partir desta segunda e vai até quarta-feira em Nova Iorque, com a participação de Coester e um pequeno estande. O site destaca as cinco principais características do aeromóvel: tecnologia verde, baixo impacto urbano, economia, segurança e conforto.

Infraestrutura gaúcha

A Sociedade de Engenharia do Estado está intensificando uma programação de debates sobre temas relacionados à área de infraestrutura do Estado no Plaza São Rafael em Porto Alegre. Para começar, amanhã estará em pauta o aproveitamento do carvão mineral gaúcho - inclusive o polo carboquímico. Para 6 de junho, um seminário sobre geração distribuída de energias renováveis - eólica, solar e de PCHs.

A Noite dos Museus

A Noite dos Museus de Porto Alegre, que terá dia 18 deste mês um novo circuito gratuito em 14 locais, com duração de seis horas, conta mais uma vez com a parceria do DLL, banco de origem holandesa presente aqui há mais de 20 anos. A parceria integra as ações de valorização de iniciativas nas comunidades onde o banco está inserido.

Hambúrguer em Canoas

Criado na cozinha de casa pelos irmãos Andreas e Marcelo Schluter, em 2016, o The Bronx foi pioneiro no segmento em região nobre de Canoas, inspirados no bairro Bronx, de Nova Iorque. E já fazem planos de abrir franquias e incluir cardápio em libras. Eles ganharam fama pelas "caixinhas pretas com hambúrguer carimbado".

Negócios de segurança

A NGXit, de Porto Alegre, acaba de ampliar sua unidade de negócios de segurança, com foco em serviços gerenciados e monitoramento dos ambientes dos clientes para rápida resposta a incidentes. Hoje, a divisão corresponde a 22% do faturamento da companhia, projetado em R$ 35 milhões para 2019, e, com a expansão, a meta é aumentar esta participação para 35% em 2020.

A Estação Campos de Canella

A Estação Campos de Canella, da Novalternativa que transformou a antiga estação férrea no novo ponto turístico de Canela, está ampliando seu mix de marcas. A mais recente novidade é a vitivinícola Jolimont que assinou contrato para abertura de mais uma CasaJolí, operação que irá funcionar como bistrô com opções de vinhos, espumantes e cervejas em taça e um cardápio focado em bruschettas. A previsão de abertura é até o fim de 2019. Atualmente a Estação Campos de Canella conta com cinco operações já em funcionamento entre lojas e restaurantes. Quando o projeto estiver finalizado, serão 42 no total.