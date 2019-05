68

A Imed anuncia seu novo projeto de desenvolvimento para os próximos cinco anos. Entre as novidades, a instituição de ensino com sede em Passo Fundo reformula os currículos, baseando-os em competências. "Nosso objetivo é oferecer um ensino híbrido, voltado para a educação empreendedora e a aprendizagem ativa", afirma o diretor do Campus Porto Alegre, Marc Deitos. As ações fazem parte do Imed Pulse, que também engloba investimentos na ampliação física, melhorias de infraestrutura e ampla reforma e modernização das instalações dos campi de Passo Fundo e Porto Alegre. Na Capital, ela disponibiliza os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Direito, Psicologia, Odontologia e Engenharia Civil, e o novo curso de Enfermagem, em Passo Fundo.

Um Grenal no almoço

A próxima reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha do RS dia 16 deste mês vai receber os presidentes do Grêmio, Romildo Bolzan, e do Inter, Marcelo Medeiros com o tema gestão e administração de clubes - os bastidores da paixão gaúcha.

Estágios e empregos

Estudantes de todo o País terão acesso a mais de 7 mil vagas de estágios e empregos, mediadas pela 2ª Feira Virtual de Estágios e Empregos da Faculdade Estácio de 6 a 10 deste mês. Para acessar o conteúdo, os interessados deverão fazer pré-cadastro no link: https://portal.estacio.br/feira-empregabilidade/. No período, 24 horas por dia, será possível conferir carreiras em evidência e as vagas oferecidas.

Elétrica para mulher

Sindicato das Seguradoras do RS oferece na manhã deste sábado nova turma gratuita da Oficina de Elétrica Residencial Básica para Mulheres, em sua sede de Porto Alegre. Ela é ministrada pela Diosa - mão de obra feminina, que oferece profissionais mulheres para trabalhos onde a grande maioria são homens.

Festival Palco Giratório

Começa nesta sexta-feira o Festival Palco Giratório Sesc/POA, que já tem 14 anos de realização e é reconhecido pela qualidade da programação, aliada ao preço acessível. Nesta edição, que vai até 25 deste mês, a programação tem 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante 23 dias.

Novos produtos para marca Herval

Universidade Feevale e Grupo Herval estão com inscrições abertas, até 15 deste mês, para o Desafio Herval - Design de Produto. Integrante do Programa de Inovação Aberta da instituição, o desafio busca reunir talentos para desenvolver novos produtos para a marca Herval. Dividido em duas categorias - Móveis de Madeira e Estofados -, ele pretende ser um espaço de apresentação dos talentos dos participantes. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo com o Grupo Herval, preferencialmente alunos e egressos da Universidade Feevale. O primeiro colocado receberá como prêmio R$ 1.000,00 e uma viagem para a Feira Brasileira de Móveis em São Paulo e o segundo R$ 1.000,00.