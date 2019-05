O dia sem trabalho

68

2019-05-02 03:00:00

O Dia do Trabalho teve modesta comemoração ontem no Brasil dos 13,4 milhões de desempregados, 12,7% da população ativa, ou dos 28,3 milhões de subutilizados e 25% da população ativa. Para eles, a data se transformou em dia sem trabalho. Nos dois casos, os mais penalizados são os jovens, os que têm até 24 anos. Sua taxa de desemprego bateu em 27,2% no fim do ano passado e o número de desalentados, que desistiram de buscar emprego, 1,76 milhão, três vezes mais do que os 600 mil em setembro de 2015, quando a recessão já tinha se agravado, segundo a consultoria LCA com base nos números da Pnad-Continua do IBGE. E a notícia ruim oriunda do Caged na véspera de 1 de maio é que foram fechadas 43 mil vagas em março quando a expectativa era de retomada da economia brasileira.

Debates na Unimed

O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS reunirá em uma mesma edição dois de seus principais palcos de debates de 15 a 17 deste mês: o Simpósio das Unimeds do RS e o 10º Fórum Instituto Unimed. Confirmados, entre muitos outros, o ator Lázaro Ramos e o polêmico cientista venezuelano José Luís Cordeiro que defende a tese de que envelhecer ou morrer será opcional no futuro.

Venda de frigorífico

A unidade de Porto Alegre de TozziniFreire Advogados representou a Adelle Foods na venda de seu frigorífico em Seberi (RS) em uma operação de R$ 235 milhões. Pelo acordo que ainda depende da aprovação do Cade, a JBS passa a assumir a unidade processadora de carne suína localizada naquela cidade.

Quadros decorativos

O Shopping Total vai presentear até o Dia das Mães os clientes que fizerem compras no valor de R$ 200,00 com um dos cinco quadros decorativos especiais, com as seguintes frases: "Mãe, eu sempre levo o casaco e você no coração"; "Mãe, você merece todos os meus likes. Te amo"; "Mãe, você é a dona do colo mais incrível do mundo!"; "Mãe, você é tão doce quanto o seu amor. Te amo!" e "Mãe, te amo mais que tudo".

Peccin na Apas Show

Uma das maiores fabricantes de candies e chocolates do País, a Peccin de Erechim, estará na APAS Show 2019, que começa na próxima segunda-feira no Expo Center Norte, em São Paulo para apresentar lançamentos da sua linha de chocolates Trento. Além de produtos com novos sabores e formatos, o público também irá conhecer as mudanças realizadas na logo e nas embalagens da marca.

Pagamento eletrônicos

A empresa Cappta Stone é uma das novas conveniadas com o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha). Ela oferece inúmeros benefícios em soluções de captura de pagamentos eletrônicos, com taxas abaixo do mercado. Seus serviços incluem equipamento Pinpad, um sistema de software que permite a integração com várias bandeiras, entre outras funções.

A preservação da flora nativa

A MRV e a Escola Técnica de Agricultura de Viamão (ETA) assinaram contrato de parceria, pela qual a construtora irá resgatar suas mudas nativas em áreas de construção do município, encaminhando-as à escola, que as utilizará nas aulas de preparação de mudas para plantio. Sua finalidade é preservar a flora nativa de terrenos da MRV. Manejadas pelos alunos, elas retornarão depois ao condomínio construído pela MRV em Viamão. A primeira leva foi entregue na escola nesta semana, com 300 unidades de sete espécies sendo Chal-chal, Camboatá Vermelho, Pitanga, Camboim, Chá de Bugre, Camboatá Branco e Canela.