2019-04-26 03:00:00

O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, foi de uma franqueza pouco comum para diplomatas na palestra que fez nesta quinta-feira durante reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha do RS no Plaza São Rafael em Porto Alegre. Tanto que procurou esclarecer depois, ao se dar conta disso, que não era o pensamento de seu governo, mas a descrição da percepção que a sociedade de seu país tem do Brasil, formada na campanha eleitoral e nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, que classificou diplomaticamente como "pouco perfeitos". Respondendo a uma pergunta sobre como reverter a imagem negativa do Brasil, disse que "o governo deve fazer a lição da casa com as reformas da Previdência e Tributária, evitar de opinar sobre assuntos não essenciais para o futuro do Brasil e gerar um atrito a menos por dia".

Chás para as mães

O Iguatemi Porto Alegre estará promovendo uma ação inédita com a Tea Shop para o Dia das Mães, oferecendo de forma gratuita workshops, degustação e uma experiência sensorial a partir do aroma das mesclas de chás entre os dias 29 deste mês e 12 de maio. Fará parte ainda da promoção o sorteio de um carro Chevrolet Equinox.

Coleção de inverno

A Anzetutto pretende vender 20% mais para o próximo Dia das Mães sobre o anterior, do início de maio até o dia 12. E, para isso, oferece 15% de desconto nos produtos da coleção de inverno 2019 (que estão no site anzetuttoshoestore.com.br) e frete grátis no e-commerce. A marca é reconhecida pela elegância do design italiano.

Honorário em cartório

Instituto de Estudos de Protesto do RS e OAB formalizaram convênio para viabilizar o protesto de honorários advocatícios, usando os serviços dos Cartórios de Protesto do Estado, via Protesto Online, e cobrar pendência financeiras, evitando a judicialização. O protesto vem recuperando 75% das dívidas em três dias úteis.

Uma nova consultoria

Porto Alegre contará a partir de maio com uma consultoria especializada em programas de estágio e trainees a ser lançada dia 9 no Instituto Ling. É o grupo Capacitare, com mais de 10 anos de atuação no Sudeste do país e que vem pelas mãos de Ana Claudia Schmitt e Sirley Carvalho com vasta experiência em RH. A empresa se orgulha de ter realizado mais de 15 mil vagas em carreiras para jovens.

Mulher empreendedora

Marcada para 8 de maio no Pelotas Parque Tecnológico a 2ª edição do Empreenda-se Talks, que compartilha histórias de mulheres da vida real, referências em sua área de atuação. Serão 7 talks de 18 minutos cada sobre liderança, networking, inovação e criatividade, protagonismo feminino e afroempreendedorismo.

Broocksfield no modelo outlet

A Brooksfield do Bourbon Wallig acaba de adotar o modelo de outlet e passa a ser o primeiro ponto de venda da marca no estilo em Porto Alegre, oferecendo produtos com até 70% de desconto em itens de alfaiataria voltados ao público masculino. Integrante do grupo Via Veneto, é a 6ª loja da modalidade outlet da Brooksfield em território nacional e em todas as linhas de produtos: camisas, camisetas, coletes, casacos e os tradicionais ternos e paletós confeccionados em lã fria, das marcas Via Veneto, Brooksfield e Brooksfield Junior, além da Express, esta exclusiva das lojas do tipo outlet. Ela também adota novo layout, nova comunicação visual nas cores branca e vermelha e no modo como os artigos são apresentados aos consumidores.