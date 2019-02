A prateleira infinita

68

670802

2019-02-18 21:59:23

Calçados Bibi de Parobé acaba de implantar o conceito de "prateleira infinita" que permite a seus 110 pontos de venda terem acesso ao estoque da loja virtual, com mais de 8 mil pares de calçados infantis. Trata-se da integração das lojas físicas da marca com o canal de e-commerce, facilitando as vendas por ampliar o estoque e a gama de produtos disponíveis em cores e numerações. Em pouco mais de seis meses de testes, ela gerou mais de 5 mil notas nas 27 lojas do Rio Grande do Sul e São Paulo que trabalham com a novidade. Breve, a inovação estará em toda a rede da Bibi. Por meio dessa e outras inovações, a empresa planeja fechar 2019 com expansão de 20% no faturamento da rede de franquias.

Os segredos da cozinha

Líder de mercado, o McDonald's segue à frente no quesito transparência e, em 2018, mais de 2 milhões de consumidores participaram do programa "Portas Abertas", que mostra os segredos de uma das cozinhas mais famosa do mundo. Os clientes aprenderam um pouco mais sobre a empresa e seus padrões de segurança alimentar, qualidade e higiene.

Alzheimer em pauta

Hospital Ernesto Dornelles, da Capital, promove, às 15h de amanhã, palestra aberta ao público sobre Alzheimer que afeta 50 milhões no mundo. Será com o neurologista do hospital, Miguel Muratore. Destaque à memória e seus distúrbios.

Apoio a Girando Sol

Mesmo no período de recessão, a Girando Sol, de Arroio do Meio, seguiu se expandindo e projeta crescimento de 8% para 2019. Foi graças à criação de planejamento de longo prazo com o apoio da Galapos, que deu suporte também na sua profissionalização e atuou nos comitês de gestão e governança. Atualmente, ela presta suporte na gestão para resultados, especificamente em trade marketing.

Contra falsa demanda

A MRV Engenharia acaba de adotar o Convex Legal Analytics, solução de inteligência artificial da Softplan, para identificar os motivos que levam os clientes a judicializar insatisfações e, com isso, evitar e encerrar as discussões via acordos. Ela também quer identificar e reagir contra fraudes na Justiça, como processos em massa pedindo indenizações, em geral do mesmo advogado e com argumentos e valores idênticos, para tentar criar a falsa demanda de supostos lesados.

Festa da Pátria Gaúcha

O Uruguai vai promover entre os dias 12 e 17 de março a 33ª edição da Festa da Pátria Gaúcha na "Laguna de las Lavanderas", em Tacuarembó. Segundo a ministra do Turismo, Liliam Kechichian, ela tem "um claro objetivo cultural, um resgate do crioulo, de nós mesmos como nação, mas também é turismo". Hotéis de Rivera oferecem desconto de 30% aos participantes.

Uma das melhores safras de azeite

Já começou a sair dos pomares gaúchos o primeiro azeite extraído da safra 2018/2019. E, de acordo com especialistas italianos que estiveram no estado para acompanhar a colheita, a produção de azeite em 2019 será uma das melhores dos últimos tempos em qualidade. "É um produto diferenciado, com expressivos teores antioxidantes e um aroma muito marcante superior a produtos da Europa", comentou o consultor italiano Giuseppe Colantoni, durante a Abertura da Colheita das Azeitonas da Olivas do Sul em Cachoeira do Sul. Colantoni explica que, apesar do calor forte, frequente no estado na época da colheita da azeitona, os produtores gaúchos conseguem driblar esse problema com a aplicação de um manejo bem feito.